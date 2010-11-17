Unakıtan süper mini etekli mankenle tanıtım atağında

T24- AKP’li milletvekillerinin çocukları ticaretin erbabı haline geldi. Likit yumurta, düşük gümrük tarifesiyle mısır ithalatı ile gündeme oturan A.B Gıda’nın sahibi Abdullah Unakıtan, şirketini daha popüler hale getirmek için süper mini etekli bir mankenle tanıtım atağına geçti.



İlköğretimlere bile türbanı getirmeyi planlayan AKP milletvekilleri ticarete gelince sınır tanımıyor. Maliye Bakanlığı döneminde gündemden hiç düşmeyen AKP Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan’ın oğlu Abdullah Unakıtan pazarlamanın yolunu bulmuşa benziyor. Abdullah Unakıtan, şirketi A.B Gıda’nın tanıtımı için internet sitesine süper mini etekli bir manken koyarak pazardan daha fazla pay kapma yarışına girdi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; bir reklam firmasından Abdullah Unakıtan’ın tercihi üzerine seçilen süper mini etekli manken A.B Gıda’nın internet sitesi www.abfoods.com.tr açılır açılmaz sağ alt ekranda görünüyor ve AB gıdanın tanıtımına başlıyor.

Bir dakika kadar süren videoda sarışın ve mini etekli manken tanıtımı A.B Gıda’nın yatırımlarına hızlı şekilde devam ettiğini ve şirketin yakında yeni ürünlerle tüketicinin karşısına çıkacağını ifade ediyor.



Her alanda çalışıyor

2001 yılında Abdullah Unakıtan, annesi Ahsen Unakıtan, kız kardeşleri Zeynep Çaylı ve Fatma Unakıtan ortaklığında kurulan A.B Gıda ilk kurulduğunda Balıkesir ili Manyas ilçesi Yeniköy mevkiinde faaliyet gösteren kabuklu yumurta üretim tesislerinde sadece 2 adet tavuk kümesi, yumurta saklanan soğuk hava depoları ve civciv büyütme kümesi bulunuyordu.

Geçen zaman içerisinde Unakıtan kardeşler devlet ihalelerinden MOBASE’ye, enerjiden, gübreye, sporcu içeceğinden, Azerbaycan’ın en lüks projesi olan Flama Towers’ın güvenlik sistemleri işine kadar birçok alanda söz sahibi olmaya başladı. Ticarette sınır tanımayan AKP’li Kemal Unakıtan’ın çocuklarına bir kere ‘rabbim yürü ya kulum demiş’.

Öte yandan Kemal Unakıtan’ın kızları Zeynep ve Fatma Unakıtan, kent güvenlik sistemleri olarak bilinen MOBESE işine girip, 5 ayda 7 milyon TL’lik ihale kopardı. Unakıtanlar Osmaniye, Adıyaman, İzmit şehirlerindeki MOBASE ihalelerini kazandı. Unakıtan kardeşlerin şirketi Telemobil, 2009’da 19 maddeden oluşan faaliyet alanını 52 maddeye yükseltti. Böylece Telemobil AŞ, iğneden ipliğe her işe girebilir hale geldi.



