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Ekonomi

Unakıtan: Petrole bakılırsa doğalgaz zammı 180 olmalı

Maliye Bakanı Unakıtan: Petrole yapılan zamlara bakılırsa bu yıl doğalgaza zam 80 değil 180 olmalı

03 Kasım 2008 02:00

Maliye Bakanı Unakıtan: Memur tüm maaşını doğalgaza verecek değil. Petrole yapılan zamlara bakılırsa bu yıl doğalgaza zam 80 değil 180 olmalı

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, doğalgaza yapılan yüksek düzeyli zammın hükümetin suçu olmadığını savunurken, memurun zamlı fiyat ile nasıl geçineceğinin sorulması üzerine, “Memur ’bütün maaşını doğal gaza veriyor’ diye bir şey yok" dedi.

Unakıtan, 10 ayda yüzde 80’e varan zammın fazla yüksek olup olmadığının sorulması üzerine, “Petrole yapılan zamlara bakılırsa yüzde 80 değil 180 bile olur" diye konuştu.

Unakıtan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe görüşmeleri öncesinde basının doğal gaz zammı ile ilgili sorularını yanıtladı. “Zamlar hiçbir zaman hoş değil. Kimse arzu ederek, sevinerek zam yapmaz" diyen Unakıtan şöyle konuştu: petrol fiyatlarının altı ve dokuz aylık dönemler halinde doğal gaza otomatik olarak yansıdığını ifade etti. Mevcut petrol fiyatlarının altı-dokuz aylık dönemde gaz fiyatlarına yansıyacağını ifade eden Unakıtan, “Bunun çıkışı olduğu gibi inişi de olacak. Önümüzdeki dönemde herhalde iner."

Yüzde 180 bile olur

Dogal Gaza yapılan zammın 10 ayda yüzde 80’e varmasının çok yüksek olup olmadığı sorulan Unakıtan, “Petrole yapılan zamları düşünürseniz 80 değil 180 bile olur" dedi.

Petrolün fiyatının 23 dolardan 150 dolara kadar çıktığını ifade eden Unakıtan, bunun gaz fiyatlarına otomatik fiyatlandırma mekanizması çerçevesinde yansıdığını kaydederek, “Hükümetin dahli yok. Dışarının etkisi oluyor" diye konuştu.

Zammın seçim dönemi ile ilişkisinin sorulması üzerine de Unakıtan, içerideki gelişmelerin petrol fiyatlarını etkilemediğini, arz-talep ve dünya şartlarına göre fiyatların oluştuğunu belirtti ve “Yerel seçimle ilişkilendirmek bana göre çok yanlış olur" dedi.Sanayinin zam nedeniyle ekonomik zorluk yaşayıp yaşamayacağının sorulması üzerine Unakıtan şunları söyledi:
“Doğal gaz da bir maliyet unsurudur. Maliyet artış getirir. Bu bilinmeyen bir şey değil."

Memurun zamdan nasıl etkileneceğine ilişkin bir soruya karşılık Unakıtan, “Eldeki imkanlar çerçevesinde memur maaşına zam yaptık. Enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik. Göreve geldiğimizden bu yana enflasyonun iki katı reel zam verdik. Memur ’bütün maaşını doğal gaza veriyor’ diye bir şey yok. Bir kalem sadece" dedi.

Zammın otomatik fiyatlandırmaya bağlı olduğunun altını çizen Unakıtan, “Hükümete maletmenin doğru olmadığını düşünüyorum” derken, zammın ardından vatandaşa önerisinin sorulması üzerine, “Ben de bir vatandaşım" diye konuştu.

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