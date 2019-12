Unakıtan: Mali disiplin ve FDF bizi korudu

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Türkiye’nin mali disiplin ve faiz dışı fazla sayesinde dünyadaki ekonomik krizden çok yüksek derecede etkilenmediğini söyledi.



Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Uluslararası Para Fonu Kamu Maliyesi bölümünce ortaklaşa düzenlenen “Mali Kurallar Çalıştayı” Bilkent Otel’de çalışmalarına başladı.



Çalıştayın açılışında konuşan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, küresel finansal krizin tüm ülkelerde belirsizlik, ekonomik yavaşlama ve daralmaya neden olduğunu, kriz nedeniyle de ülkelerin mali önlemler paketlerini art arda açıkladığını hatırlattı. Bu paketlerle, ekonomik daralmanın sona erdirilmesinin yanı sıra bozulan dengelerin olumluya çevrilmesinin amaçlandığına işaret eden Unakıtan, Türkiye’nin de bu gelişmelerden etkilendiğini vurguladı.



Söz konusu etkinin ekonomik yavaşlama şeklinde kendisini gösterdiğini kaydeden Unakıtan, “Bu gelişmeye karşı süratle gereken tedbirleri almak zorundayız, alıyoruz, almaya da devam edeceğiz” dedi.



Konuşmasında mali disiplinin önemine dikkati çeken Maliye Bakanı Unakıtan, mali disiplinin “hesabını-kitabını bilmek” olduğunu ve hükümetin de buna fevkalade önem verdiğini söyledi.



Mali disiplinin olmazsa olmazları olduğunu da ifade eden Unakıtan, şöyle devam etti: “Türkiye, borç çevirme meselesini mali disiplin sayesinde aşmıştır. Bütçe açıkları geçmişte Türkiye’nin borçlarını artırmış ve faizler altından kalkılamaz hale gelmiştir. Faiz harcamaları hep bir numaralı gider olmuştur. Şimdi Türkiye 50 milyar YTL civarında faiz ödüyor. Bunu aşabilmemiz, Türkiye’nin ülke riskini düşürmemiz için mali disiplin şart. Bunun kuralları da çok önemli. Harcama tavanına, gelir performansına dönük bu güne kadar çeşitli önlemler aldık. Bugünlere de öyle geldik. Mali disiplin olmasaydı, faiz dışı fazlaya riayet etmeseydik, bugün dünyadaki kriz karşısında Türkiye çok yüksek derecede etkilenirdi. Anayasa kitapçığı gitti, Türkiye toz-duman oldu. Şimdi kaç anayasa atarsan at, bir şey olmaz. Şimdi ansiklopedi at bir şey olmaz. Neden? Mali disiplin sayesinde.”



Amerika’nın parasına ihtiyacımız var



Cari açık yüzünden Türkiye’nin tasarruf yapamadığını anlatan Unakıtan, “Türkiye’nin tasarruflarını artırması lazım. Tasarrufların yetersizliği yüzünden yurt dışı paraya ihtiyacımız var. Kimin parasına ihtiyacımız var? Amerika’nın parasına ihtiyacımız var” diye konuştu.



Türkiye olarak tasarrufa riayet etmemiz gerektiğini yineleyen Unakıtan, “kazandığımızdan fazlasını harcarsak bir müddet sonra duvara toslayacağımız” uyarısında bulundu.