Unakıtan dönüş yolunda

Yaklaşık 1 ay önce ABD'ye giden ve burada by-pass ameliyatı olan Maliye Bakanı, bugün Türkiye'ye dönüyor. Unakıtan'ı taşıyan ve New York'tan havalanan uçağın, saat 11.00 gibi İstanbul'da olması bekleniyor.



ABD'nin Cleveland kentinde başarılı bir bypass ameliyatı geçiren Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, New York'tan Türkiye'ye gitmek üzere ayrıldı.



Kemal Unakıtan, eşi Ahsen Unakıtan ile birlikte New York'un John Fitzgeral Kennedy (JFK) Havaalanı'na gelişinde Türk gazetecilerin kendisini karşılaması üzerine bir açıklama yaptı.



''ABD'ye kalp ameliyatı olmak için, daha doğrusu tekrar tetkikler yaptırmak için geldiklerini'' belirten Unakıtan, Cleveland Clinic'te 16 Şubat'ta bypass ameliyatı olduğunu söyledi.



Unakıtan, ''O günden bugüne kadar da bir kısım hastanede kaldım, bir kısım da hastaneye yakın otelde kalarak kontrolleri yaptırdık. Şimdi hem hastanedeki doktorlar Türkiye'ye gidebileceğimize dair bize izin verdi, hem de ben kendimi iyi hissediyorum. Onun için ABD'de 1 gün bile kalmak istemedim. Bir an önce Türkiye'ye dönmek bizi çok memnun ediyor. Şimdi Allah kısmet ederse biraz sonra uçağa bineceğiz, perşembe günü de Türkiyemiz'de olacağız'' dedi.





Unakıtan, Türkiye'de kendisini yoğun bir gündemin beklemesiyle ilgili bir soru üzerineyse, ''Gidince hemen başlayacağız, gördüğünüz gibi durumumuz iyi'' diye konuştu.



İstanbul'a gittiklerini ve belki 1-2 gün orada kalacaklarını belirten Unakıtan, daha sonra Ankara'ya geçeceğini bildirdi.



Unakıtan, Cleveland'da hastanede kaldığı sürece kendilerine telefonla ulaşan, çiçek gönderen, hatırını soran ve dualarını gönderen herkese teşekkür ettiğini de belirterek, ''Onları hiç unutamayacağım, bilhassa bize ulaşamayıp da dualarını gönderenlere herkese çok teşekkür ediyorum'' dedi.





Unakıtan ve eşini, New York'un JFK Havaalanı'ndan New York Başkonsolosu Mehmet Samsar uğurladı.



New York'tan yerel saatle 18.40'da (TSİ 01.40) kalkan THY'nin tarifeli uçağıyla bugün (perşembe) TSİ 11.00 civarında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olması bekleniyor.