Unakıtan: Bu kadar altınımız varken niye döviz ihtiyacımız olsun

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, "Bu kadar altınımız varken bizim niye bu kadar dövize ihtiyacımız olsun?" dedi.



Unakıtan, Active Akademy'nin düzenlediği Uluslararası Altın Zirvesi'nde dinleyici olarak katıldığı "Kuyumculuk Sektörü ve Vergi" oturumunda, sektör temsilcilerinin vergi indirimiyle ilgili istekleriyle karşılaştı.



Bakan Unakıtan, sektör temsilcilerini dinledikten sonra yaptığı konuşmada, değerli taşların ithalatındaki ÖTV'nin indirilmesi konusuna değinirken, kendisinin vergi almak zorunda olduğunu belirterek, "Sonunda bana 'Bizim tüketiciye sattığımız sırada bunu vergilendirme safhasına getirelim' deyin. Bütün arkadaşların istediği de o. Ben onu anlıyorum. Şimdi onun üzerinde de çalışacağız. Bir şey getireceğiz. Yüzde 8 mi, 9 mu olur. Buna bir çözüm getirelim" diye konuştu.



Bütçede açık verilmemesi halinde başının dik olacağını, kendi başının dik olmasının Türk milletinin başının dik olması anlamına geldiğini ifade eden Unakıtan, "Ben kuyumcudan, bakkaldan, ötekinden almazsam neyle ödeyeceğim bu masrafları? Verdiğiniz vergilerle ödüyorum. Yahut gideceğiz el açacağız. Ben kendi ayaklarımın üstünde durmak mecburiyetinde olan bir milletim. Ben vergimi isterim" dedi.



Oturumun konuşmacılarından Atasay Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kamer'in "Sektörümüze, sorunları çözmek üzere söz veriyor musunuz? Siz önümüzü açın bir yıl izleyin, neticesini yerine getirmezsek hesabını bize sorun" sözleri üzerine de Unakıtan, Kurban Bayramından sonra sektör olarak bir toplantı yapmaları önerisinde bulunarak, daha sonra kararlarını alacaklarını söyledi.



ÖTV indirimi



Unakıtan, oturumun ardından gazetecilerin soruları üzerine, değerli taşların ithalatında yüzde 20 ÖTV bulunduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti: "Sektörde kayıt dışı çok fazla olduğu için yeteri, umduğumuz kadar vergi hasılatımız olmuyor. Çok düşük rakamlarda oluyor. Bu bizim için verimli değil.



Daha önce kuyumculuktaki kazancın tespitini gerçekçi bir usule getirmiştik. Ondan da bir netice alamadığımız için sektörle aramızda uyumsuzluk vardı. Sektör artık başka taleplerle bize geldi."

Türkiye ekonomisini kayıt altına almanın bir numaralı hedefleri olduğunu bunun için sektörle çalışmalarının biraz daha devam edeceğini anlatan Unakıtan, bu çalışmaların sonucunda mevzuatta bazı değişiklikler yapmayı ümit ettiğini söyledi.



"ÖTV indirimiyle ilgili kafanızda bir rakam var mı?" sorusu üzerine de Unakıtan, sektörü çağıracaklarını ve belli bir noktada buluşmalarının gerektiğini, sektörü büyük miktarda kayıt altına almayı düşündüklerini kaydetti.



Unakıtan, bir gazetecinin, "yüzde 8, 9 ifade edildi" hatırlatması üzerine de, bunu sektör temsilcilerinin söylediğini ifade etti.



Yastık altı altın sorunu



Maliye Bakanı Unakıtan, altının Türkiye'de takı ve tasarruf amaçlı olarak da yastık altında saklandığını, tahmininin yastık altında oldukça yüklü altınlar bulunduğu yönünde olduğunu belirterek, "Türkiye'ye yastık altında altın veya kıymetli bir şey saklamak yakışmıyor. Bazen varlık içinde yokluk çekiyoruz. Şu kadar dövize ihtiyaç var. Bu kadar altınımız varken bizim niye bu kadar dövize ihtiyacımız olsun?" diye konuştu.



Altın çıkarmayla ilgili eleştirileri de hatırlatan Bakan Unakıtan, "Yok şu usulde çıkarma... 3 adam geliyor, üstünü soyuyor, çıplak, çıkıyorlar meydana, 'şu olacak, bu olacak'. Senin altınların altta yatarken ben bunları çıkarmazsam bu ne işe yarayacak? Yani varlık içinde yokluk çekmenin alemi yok. Servet üstünde oturuyoruz. Dışarıdan ne kadar para gelecek ona bakıyoruz" dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla memur maaşlarını bayramdan önce ödeyeceklerini hatırlatan Unakıtan, gelir vergisindeki 5 puanlık indirimle ilgili gelişmelere ilişkin bir soru üzerine de, bunun paketten ziyade gelir vergisi çalışmaları içinde değerlendirileceğini söyledi.



Unakıtan, "5-6 puan diye bir şey söz konusu değil. Gelir vergisini yeniden hazırlıyoruz. Şu anda meclisin gündemi çok yoğun. Bütçe var. Şu sıralarda değil de yılbaşından sonra o çalışmalara daha hız veririz" diye konuştu.

