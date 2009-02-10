Unakıtan ABD’ye neden gitti?

Hastalığı ne?

Türk doktora emanet

Üç damarı tıkalı

Ahsen Hanım ‘iyi’ demişti

Tansiyonuna bakıyoruz

By-pass olacaktı, ama…

ABD’ye neden gitti?

Yerine üç isim

2005’te de hastaneye yatmıştı

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, tedavi olmak için ABD’ye gitti. Konuya ilişkin İstanbul’da Atatürk Havalimanı VIP salonunda New York’a gitmek için uçuş saatini beklerken şu açıklamayı yaptı: “Amerika’ya tedavi maksatlı gidiyoruz. Bakalım oraya gidince ne olacak. Stent mi olur, by-pass mı olur orada belli olacak. Ona göre de tedavimizi yaptırıp geleceğiz inşallah.”Unakıtan, ameliyatının Cleveland’da olacağını belirtti. Ameliyat gününü bilmediğini, orada belli olacağını söyledi. Unakıtan, ABD’ye eşi, kızı ve oğluyla birlikte gitti. Uçağa gitmek üzere VIP salonundan ayrılırken el sallayan Unakıtan, “Gördüğünüz gibi sağlığım gayet iyi. Lüzumsuz yere haberler yapılmasın. Herkese selam” dedi.Unakıtan’a ABD’de bulunduğu sürece Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren vekâlet edecek. Vekâlete ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.Kemal Unakıtan, ABD’ye gitmeden önce ‘tanı amaçlı koroner anjiyografi’ nedeniyle dokuz gün Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gördü. En azından basına böyle açıklanmıştı.Unakıtan, ABD’nin Ohio eyaletindeki Cleveland Clinic’te tedavi olacak. Kendisine, bu hastanenin kardivasküler bölümü doktorlarından Murat Tuzcu tedavi edecek. Tuzcu halen Cleveland Clinic’in Kardivasküler bölümü başkan yardımcılığını da yürütüyor. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Dr Tuzcu, eğitiminin büyük bölümünü ABD’de yaptı. Cleveland Clinic dışında, Harvard’da da eğitim gördü.Tuzcu, ABD’de yayınlanan ‘en iyi doktorlar’ listesinde de yer alıyor. Ayrıca, yine ABD’nin başarılarıyla öne çıkan kişilerin bulunduğu prestijli, ulusal çaptaki “kim kimdir” listesinde de Tuzcu’nun adı yer alıyor.Elde edilen bilgilere göre Unakıtan, Hacettepe Hastane’sinde dokuz günlük tedavinin ardından Pazar günü kendi isteğiyle evine gitti. Bir gün sonra da AB’ye uçtu. Unakıtan’a Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde üç damarının tıkalı olduğu ve bunun için by-pass ameliyatı yapılması gerektiği bildirilmişti. Ancak Unakıtan ailesi by-pass yerine stend takılmasını istediği için tedavinin başka bir sağlık kuruluşunda yapılması için hastaneden ayrılmayı tercih etmişti.Medya, Kemal Unakıtan hastanede kaldığı sürece eşi Ahsen Unakıtan ve onu ziyarete gelen bakan, milletvekilleri aracılığıyla bilgi alabildi. Hepsi ağız birliği etmişçesine “Sayın Bakan çok iyi, bir şeyi yok” açıklamasında bulundu.Unakıtan’ı ziyaret eden Sağlık Bakanı Recep Akdağ, “Sağlık durumu iyi. Kendisi ayakta, bizimle sohbet edip, o klasik esprilerini bu sabah da yaptı” dedi. Hatta bir soru üzerine Akdağ, uzmanların şu anda önemli husus, komplikasyon, sıkıntılı bir durum tespit etmedikleri açıklamasında bulundu. Benzer açıklamayı Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan da yaptı.Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Erdener de Unakıtan'ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, koroner anjiyo yapılan Unakıtan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.Unakıtan'ın rutin kan tetkiklerinin yapıldığını belirten Erdener, biraz yüksek olan tansiyonunun kontrol altına alınmaya çalışıldığını ifade etti.Gazetecilerin soruları üzerine Erdener, Unakıtan'ın "hastaneden taburcu edildikten sonra fenalaşıp tekrar hastaneye gelmesi" gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.Bir başka soruya karşılık da Erdener, Unakıtan'ın sağlık sorununun, beyin cerrahisiyle ilgisi olmadığını kaydetti.Prof. Dr. Uğur Erdener, tetkikler tamamlanınca sonuçlarına göre Unakıtan'ın taburcu edilip edilmeyeceğine karar verileceğini bildirdi.Bu gelişmeler olurken, basında, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın Hacettepe Hastanesi’nde by-pass ameliyatı olmaya karar verdiği yolunda haberler çıktı. Tıkalı 3 damarının değiştirileceği bilgisi veriliyor hatta ameliyatın Çarşamba günü yapılacağı ileri sürülüyordu. Ameliyatı yapacak doktorun ismi de veriliyordu: Hacettepe Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. İlhan Paşaoğlu yapacak. Paşaoğlu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’i de ameliyat etmişti.Ama nedense Unakıtan Hacettepe’de ameliyat olmadı.Peki, Maliye Bakanı Abdullah Unakıtan’ın rahatsızlığı ile ilgili net bir açıklama neden yapılmıyor? Hastalık hakkında net bir şey neden söylenmiyor? Öyle ya, Unakıtan’ın yerine atanabilecek isimlerden bile söz edilmeye başlandı. Ateş olmayan yerden mi duman yükseliyor?Unakıtan'ın rahatsızlığının ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinede bir değişikliğe gitmek üzere olduğu iddia edildi. Kabine üyesi çok önemli bir bakanın sağlık durumunun zorunlu kılması halinde, Başbakan Erdoğan'ın söz konusu bakanın yerine atamak üzere üç isim üzerinde durduğu belirtiliyor.Başbakan Erdoğan, bakan değişikliğine gitmek durumunda kalması halinde, üç isim üzerinde duruyor. Bu isimler; AKP İstanbul Milletvekilleri Alaattin Büyükkaya ile Sivas Milletvekili Mustafa Açıkalın ile AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş.2005 yılı Ekim ayında bağırsak enfeksiyonu nedeniyle yine Hacettepe Hastanesi'ne kaldırılan Bakan Unakıtan, üç gün hastanede kalmıştı. Bu süre içinde geniş çaplı bir check-up'tan geçirilen Bakan'ın o dönemde kalbinde herhangi bir soruna rastlanmamıştı. Dolayısıyla Bakan'ın kalp rahatsızlığının son üç yıl içinde oluştuğu tespiti yapılıyor. 2007 yılında yapılan genel seçim öncesinde Eskişehir'den milletvekili adayı gösterilen Bakan Unakıtan, adaylığının açıklanmasının ardından Eskişehir ikinci değil, adeta birinci adresi olmuştu. Yerel seçimler nedeniyle Eskişehir ziyaretlerini sıklaştıran Unakıtan'ın yaşadığı stres ve düzenli beslenememe gibi nedenlerle kalp sıkıntısı yaşadığı ileri sürüldü.