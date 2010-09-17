-UN İHRACATINDA DÜNYA İKİNCİLİĞİ BURSA (A.A) - 17.09.2010 - Uluslararası Hububat Konseyi'nin (IGC) Hububat Piyasa Raporu'na göre Türkiye, 2009-2010 sezonu dünya un ihracatında, buğday eşdeğeri olarak 2 milyon 602 bin tonla ikinci sırada yer aldı. Temmuz ayının sonunda biten 2009-2010 sezonu dünya un ihracatı, buğday eşdeğeri birimiyle 13 milyon 150 bin ton olarak gerçekleşti. Geçen yıla göre yüzde 7 artışın olduğu un ihracatında yakalanan rakamın rekor olduğu vurgulandı. Son 3 yıldır ihracatta ardı ardına rekorlar kırıldığı belirtilen raporda, 2007-08'de 11 milyon 849 bin ton, 2008-09'da 12 milyon 331 bin tonluk ihracatın yapıldığına yer verildi. 2009-2010 sezonu dünya un ihracatında Kazakistan, 3,5 milyon tonla birinci oldu. Kazakistan'ın bu ihracat değerinin küresel un ihracatlarının yaklaşık yüzde 27'sine karşılık geldiği belirtildi. Konsey, Türkiye'nin 2008-2009'daki 2 milyon 161 bin tonluk un ihracatını, 2009-2010'da yüzde 20 oranında yükselterek 2 milyon 602 bin tona çıkardığını rapor etti. Böylece Türkiye, Kazakistan'ın ardından un ihracatında ikinci sırada yer aldı. IGC, raporda, Türkiye'nin rekabetçi fiyatlarının Asya'da yeni pazarlar açtığı yorumuna da yer verdi.