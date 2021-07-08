İstanbul Fırıncılar Odası: Un fiyatlarına müdahale gelmezse İstanbul'da ekmeğe yüzde 20-25 zam kaçınılmaz

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) un fiyatlarına yönelik bir müdahale gelmemesi durumunda İstanbul’da ekmeğe yüzde 20-25 oranında zammın kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Bloomberg HT'den Cemre Nur Karaca'nın haberine göre Çetin, elektrik ve doğalgaza gelen zamlarla birlikte un fiyatlarındaki artışın da etkisiyle fırıncılar ekmekte zammın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Son zamlarla birlikte elektriğe yüzde 15, doğalgaza ise yüzde 12 zam yapıldı. Çetin İstanbul’daki fırın ocaklarının yüzde 95’inin enerji kaynağının doğalgaz ya da elektrik olduğunu belirtti.

Çetin, gelen zamlarla birlikte 2 bin TL elektrik ve doğalgaz faturası ödeyen bir fırının 2 bin 300-2 bin 350 TL'ye çıkacağını söyledi.

"Una 45 gün içinde yüzde 25 zam geldi"

Çetin, un maliyetlerinin 45 günde yüzde 25 zamlandığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Un maliyetleri genel maliyetlerimiz içinde yüzde 30-35 bandında yer alıyor. Unun zamlanması demek ekmek maliyetlerinin yüzde 35’ni etkilenmesi anlamına geliyor. Ekmek fiyatlarının otomatik olarak yeniden ayarlanması gerekiyor. Biz burada hükümetten un fiyatlarına bir şekilde destek olmasını beklerken, un fiyatlarının revize edilmesini talep ediyoruz."