Un alıp ekmek yaparsanız yüzde 1, simit yaparsanız yüzde 8 KDV

Gıda ürünlerinde toptan alındığında yüzde 1 olan KDV oranı, perakende satışta yüzde 8’e çıkıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıda ürünlerinde KDV karmaşasının son bulması gerekdiğini belirterek, "Aynı üründe birden çok KDV oranı olmamalı" dedi.

Esnafın maduriyeti mutlaka giderilmeli

Palandöken ayrıca "Meyveyi, sebzeyi, eti toptan alırsanız yüzde 1, perakende alırsanız yüzde 8 KDV oranı var. Özellikle lokantacılar bu uygulamada mağdur oluyor. Rekabet yüksek ve piyasa durgun olunca KDV fiyatlara yansıtılamıyor ve yüzde 7’lik kısım esnafın üzerinde kalıyor. Bu durum kayıt dışılığa da neden oluyor" dedi.

Gıdada farklı oranda KDV uygulamasına son verilmeli

Gıdada farklı oran uygulamasının bir tek bizim ülkemizde uygulandığını belirten Palandöken, "Kuruyemişi toptan satınca yüzde1, perakende satınca yüzde 8, üzerini soya veya şekerle kaplayınca yüzde 18 KDV oranı var. Unu yüzde 1’le alıp ekmek yaparsanız yüzde 1, simit yaparsanız yüzde 8 KDV uygulanıyor. Yufkanın KDV oranı yüzde 1, aynı yufkayı şerit şerit kesip erişte diye satarsanız KDV oranı yüzde 8 oluyor. Bu karışıklığın önüne geçmek için tüm gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 1 olmalı. Böyle olunca KDV iadesi ile ilgili sorunlar da kendiliğinde bitmiş oluyor" şeklinde konuştu.

Ulaştırma hizmeti lüks değil, zaruri

Ulaştırma hizmetlerinin de Türkiye’de lüks bir ihtiyaç gibi görüldüğünü belirten Palandöken, "Ulaştırma hizmetleri lüks bir tüketim değil, tersine temel ihtiyaçtır. Gelişmiş ülkelerin büyük bir kısmında ulaştırma hizmetlerinden KDV alınmıyor veya çok düşük oranlı KDV alınıyor. Ülkemizde de bu hizmetler temel ihtiyaç olarak kabul edilmeli ve KDV oranı yüzde 1’e indirilmeli" dedi.

(DHA)