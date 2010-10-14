-UMUTLAR HAMSİDE RİZE (A.A) - 14.10.2010 - İstavrit ve palamut avında umduğunu bulamayan Karadenizli balıkçılar, hamsi avında verimli bir sezon geçirmeyi umut ediyor. Rize Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mesut Rakıcı, 1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle Karadeniz'e açılan balıkçıların şu ana kadar umduğunu bulamadığını belirterek, ''Sezon açılalı bir aydan fazla olmasına rağmen hala istenilen seviyede av yapılamıyor. Az miktarda istavrit avlanıyor. Palamut ise geçen yıldan biraz fazla olmasına rağmen istediğimiz düzeyde değil. Balık fiyatlarının da geçen yılla aynı olması nedeniyle balıkçılarımız teknelerinin masrafını zor çıkarıyor'' dedi. Balıkçıların umutla avın bollaşmasını beklediklerini ifade eden Rakıcı, ''Son olarak balıkçılarımız Sinop'tan gelen ve Hopa açıklarında bulunan palamut sürüsü için denize açıldılar. Bereketli bir şekilde geriye dönmelerini bekliyoruz. Yoksa balıkçılarımızın işi daha da zorlaşacak'' diye konuştu. Deniz suyu sıcaklığının düştüğünü ve hamsi sezonunun yaklaştığını kaydeden Rakıcı, şöyle devam etti: ''Umudumuz en azından hamsi avının bereketli geçmesi ve balıkçılarımızın yüzünün gülmesi. Ancak hamsi için henüz deniz sıcaklığı istenilen seviyeye inmiş değil. Bir an önce deniz suyu sıcaklığının 20 derecenin altına inmesini ve hamsi sezonunun başlayacağını umut ediyoruz. Tek umudumuz hamsi. Bu yıl palamut az olduğundan hamsinin bol olacağını tahmin ediyoruz. İnşallah hamsi de bereketimiz bol olur.'' Rakıcı, az avlandığı için palamudun tanesinin 7-12, istavritin kilosunun 7-10 lira arasında satışa sunulduğunu, vatandaşın son yıllarda olduğu gibi ucuz balık yiyemediğini sözlerine ekledi.