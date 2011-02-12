-UMUTLA BEKLİYORLAR KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 12.02.2011 - Kahramanmaraş'ta Afşin Elbistan B Termik Santrali için kömür üretimi yapılan alandaki göçükte kaybolan 9 kişinin yakınları, arama kurtarma çalışmalarını yerinde izliyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopter ve Ankara MTA'dan gelen 7 kişilik ekip ile Ankara, Adana, Malatya, Gaziantep ve Diyarbakır'dan gelen 100 kişilik teknik ekibin katılımıyla sürdürülen arama kurtarma çalışmalarını yakından izleyen kayıp yakınlarının umutlu ve tedirgin bekleyişi sürüyor. Alanda bulunan kayıp kişilerin aileleri ve yakınları, arama kurtarma çalışmalarını izlemek için bölgeye girmek isteyince, özel güvenlik ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle karşılaştılar. Engelleme nedeniyle aileler ile güvenlik güçleri arasında tartışma yaşandı. Daha sonra işletme yetkililerinin izniyle aileler göçük alanına yakın bir yere götürülerek arama kurtarma çalışmalarını uzaktan da olsa izleme imkanı buldular. Göçük altında kalan Cuma Yıldırım'ın babası Yusuf Yıldırım, oğlunun sahada teknik eleman olarak çalıştığını belirtti. Çalışmaların ağır yürüdüğünü öne süren Yıldırım, çalışmanın hızlandırılmasını ve oğlunun bir an önce bulunmasını istediğini söyledi. Kaybolan 9 kişiden biri olan Kemal Elmas'ın ağabeyi Hüseyin Elmas ise, müsaade edilmesi halinde kardeşini göçükten kazma kürekle çıkaracağını ifade etti. Afşin Elbistan B Termik Santrali kömür üretim sahasında meydana gelen göçükte, dozer operatörü Ruşen Demir (25) hayatını kaybetmiş, Hacı Mehmet İpek, Muhsin Koşan, Adnan Demir, Tuğran Gökhan, Nail Yılmaz, Kemal Elmas, Cuma Yıldırım, Aydoğan Polat ve Halil Tatlı kaybolmuş, bu kişilere ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.