Umutcan, Mehmet Topal ile sahaya çıkacak

İSTANBUL,(DHA) - ANTALYA\'da yaşayan, \'gevşek bebek sendromu\' olarak bilinen Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası 5 yaşındaki Umutcan Kılıç\'ın ilk hayali gerçek oldu.

SMA hastalığına yakalanan çocukların 5 yaşına kadar yaşadığını öğrenen ve bundan dolayı büyümek istemeyen Umutcan Kılıç, İstanbul\'a getirilerek Mehmet Topal ile buluşturuldu. Fenerbahçe\'nin başarılı oyuncusu Mehmet Topal, minik Umutcan\'ı Fenerbahçe Spor Kulübü tesislerinde ağırladı. Şimdi sırada Umutcan\'ın Mehmet Topal ile birlikte sahaya çıkması var.

Antalya\'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan ve SMA hastalığına yakalanan Umutcan\'ı ilk olarak DHA kamuoyuna duyurmuştu. Topal ailesi bu haberden sonra Umutcan\'ın ailesi ile bağlantıya geçip 5 yaşındaki SMA Tip 2 hastası minik çocuğun İstanbul\'a galmesi için aracı oldu. Bugün İstanbul\'a gelen Umutcan ve Annesi Rukiye Hanım , Fenerbahçe\'nin Samandıra\'daki Can Bartu Tesisleri\'ne giderek Mehmet Topal ile buluştu. Topal, Umutcan ile uzun süre sohbet etti.

Mehmet Topal\'ı gören Umutcan\'ın mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Mehmet Topal ağrıları nedeniyle idmana çıkamazken Umutcan ile ilgilendi. Yürüyemediği için tekerlekli sandalyeyle gelen Umutcan ile bizzat ilgilenerek tesisleri gezdiren Mehmet Topal, Konyaspor ile cumartesi günü oynanacak maça Umutcan\'ın da gelmesi ve sahaya çıkması için yardımcı olacağını söyledi. Umutcan, Fenerbahçe-A.Konyaspor maçı öncesinde gerekli izinler alındığı takdirde Mehmet Topal ile birlikte sahaya çıkacak. Annesi ile birlikte Antalya\'ya dönen Umutcan, Cumartesi tekrar İstanbul\'a gelecek. Farkındalık yaratmak adına SMA hastaları için Fenerbahçe-Konya maçında statta pankart da açılması bekleniyor.

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