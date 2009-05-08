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Spor

Umut'a Yunan kancası

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Umut Bulut’a Yunanistan’ın Larissa takımı ciddi biçimde talip oldu.

08 Mayıs 2009 03:00


Trabzonspor'un golcü oyuncusu Umut Bulut’a Yunanistan’ın Larissa takımı ciddi biçimde talip oldu.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre bordo mavili ekibin yöneticileri, kendilerine resmi bir teklif gelmediğini belirterek, “Bize de Larissa’nın Umut’a talip olduğu yönünde duyumlar geldi. Ama şu anda hiçbir futbolcumuzu göndermeyi düşünmüyoruz. Bu konuda sezon sonu gelecek olan antrenörümüzün vereceği rapor dikkate alınacak“ dediler.

Bu arada Trabzonspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı geçen Arjantinli oyuncu Colman’ın takımla birlikte çalışmalara başladığı bildirildi. Bordo-mavili futbolcuların, ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çift kale maç yaptığı kaydedildi.

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