Umut ve gözdağı!..



Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 4-2 kaybedilen Galatasaray maçı sonrası, ligin ikinci yarısında gerçek Beşiktaş'ı göstereceklerini söyledi. "Şampiyonluk karakterini hissedenlerle devam edeceğiz" diyen Denizli, orta sahaya bir takviye yapabileceklerini de sözlerine ekledi.



Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Galatasaray karşısında gereksiz penaltı sonrası oyunun dengesinin bozulduğunu savundu.



Mustafa Denizli, maç sonrasında düzenlediği basın toplantısında Galatasaray'ın oyun anlayışına hazırlıklı olduklarını ifade ederek, ''Rakibin başlama şekline hazırdık. Ancak gereksiz penaltı, oyunun dengesini bozdu'' dedi.



Ligin 16. haftasını bu şekilde kapatmayı arzulamadıklarını anlatan tecrübeli teknik adam, ''Büyük takım gibi hücuma giderken, büyük takım gibi bitiremedik. Oyunu dengeleyebileceğimiz dönemlerde geriye düşmenin sıkıntısıyla bunu ancak bir kez başarabildik. Bu perdeyi kapattık, şimdi ikinci bölüm başlayacak'' diye konuştu.



Ligin ilk yarısının 17. maç sonunda tamamlanacağına dikkati çeken Denizli, ''17. maçın sonunda tabloyu göreceğiz. Liderin 5 puan gerisinde kapatırsak, çok önemli sorun yaşamayız. Bu kadro büyük takım olduğunu hem yaşayacak hem de yaşatacak. Beşiktaş büyük takımsa bu oyuncular büyük takım oyuncularıysa 26. ve 27. haftalarda Beşiktaş'ın ne durumda olduğunu hep beraber yaşayacağız'' dedi.



''ŞAMPİYONLUĞU HİSSEDENLERLE DEVAM EDECEĞİZ''

Mustafa Denizli, şampiyonluğunu hisseden futbolcularla yollarına devam edeceklerini bu açıdan önümüzdeki bir haftalık sürecin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.



Orta sahada yaşanan sıkıntı konusundaki soru üzerine Denizli, ''Orta sahaya takviye olabilir. Ancak kadroda o bölgede bugün oynamayan oyuncular da var. Bazı futbolcular devam etmek istiyorsa benim istediklerimi mutlaka yapacak. Şampiyonluk karakterini hissetmek önemli. Bunu hissetmemiz gerekiyor. Takımda bunu hissedenler de var, hissetmeyenler de var. Hem yönetim, hem oyuncularla gerekli çalışmaları yapacağız'' dedi.



''DELGADO O HAREKETİ YAPMAMALIYDI''

Denizli, Galatasaray karşısında kırmızı kart gören Delgado'nun oyundan atılmasına neden olan hareketi yapmaması gerektiğini dile getirdi.



Hakemlerin de futbolculara tolerans gösterebileceği durumlar olduğunu anlatan tecrübeli teknik adam, ''Hakeme yapılan anlık, ancak küçük düşürücü olmayan bir hareketti. Sadece konuşarak anlaşmak bazen mümkün değil. Bazen bu iletişim vücut diliyle de olur. Hareketi uzatırsa cezalandırabilir. Burada adil davranılmıyor. Birçok futbolcu yapıyor. Hakem daha sıcak karşılayabilirdi. Kart çıkaracağı kişi de önemli. Yine de Delgado'nun o hareketi yapmaması lazımdı'' dedi.



''MORALE EN FAZLA İHTİYACI OLAN BENİM''

Mustafa Denizli, maçtan sonra yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada ise takımı için önemli bir sürecin başladığını ifade ederek, ''Bütün bunları değerlendireceğiz. Belki de şu anda psikolojik desteğe ve morale en fazla ihtiyacı olan benim'' dedi.



Denizli, ''Ama onun dışında da bazılarının da uyarılmaya ihtiyacı var içimizde. Büyük takım futbolcusu nedir onları görecekler. Benim sayısal olarak 23-25 kişiyle devam etmem çok önemli değil. Şampiyonluklar yaşanarak hissedilerek ve çevreye yaşatılarak elde edilir. Bu Beşiktaş ise oynayacakları bu rakiplerse o zaman bu takımın ne kadar onur sahibi olduğunu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Kupayla başlayacak mücadelede Beşiktaş'ın neler yapacağını ve 17. haftadan sonra tabloyu göreceğiz'' diye konuştu.



İZİN BAŞLADI

Bu arada Beşiktaşlı futbolcular, Turkcell Süper Lig'de Galatasaray ile yaptıkları derbi maçın ardından tatile çıktı.



Ligin 16. haftasının ardından verilen arada 5 gün izin yapacak olan siyah-beyazlı takım, 27 Aralık'ta ikinci bölüm hazırlıklarına başlayacak.



Beşiktaş'ın bu süreçte Antalya'da da kısa süreli kamp yapacağı öğrenildi.

