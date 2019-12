Umut ve gözdağı

Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, haftalık basın toplantısında geleceğe yönelik iyimser konuşurken, futbolcularını da uyardı. Takımdaki herkesin kendisini hazır tutmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, "Kayıplar olabilir, ama Beşiktaşlılar mutlu. Artılarımızı çoğaltacağız" dedi.





Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Turkcell Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek takımların sayısının, 26. haftaya kadar belli olmayacağını söyledi.





Denizli, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, sıralamada halen üst sıralarda bulunan takımlardan kaçının zirvede bulunacağının 26. haftadan önce belli olmayacağını belirterek, ''Şampiyonluğa kim uzanacak, bu haftadan önce bariz bir şekilde ortaya çıkmaz'' dedi.



Bu haftadan sonra sıralamada kaç takımın üstte kalacağını şimdiden söylemenin yanlış olacağını vurgulayan tecrübeli teknik adam, ''Şu anki potada 7-8 takımdan bahsedebiliyorsunuz. 26. haftadan sonra buradaki takım sayısı kaç olur, 1 mi olur, 2 mi, 3'ü bulabilir mi belli olur. 26. haftadan sonra böyle bir tabloyla karşılaşılmaz. Takım sayısı 3 olur mu, onu bilemiyorum. Yüzdesi düşük olmakla birlikte 3 olabilir. Genelde 2 takım kalır. Biz bunlardan biri olmak için gayret ediyoruz'' dedi.



Mustafa Denizli, sık sık karşılaştığı sorulardan biri olan kadroda değişiklik yapıp yapmayacağı konusunda ise, ''Çok fazla değişime ihtiyacımız yok. Elimdeki kadro, benim düşündüğüm bir kadro. Hedefe birlikte yürümemizi sağlayacak bir kadro. Buna inandığım için buradayım. Takımla ilgili kararlarımı verirken, kulübün bütçe yapısını olumsuza çevirmemek mecburiyetindeyim. Var olan imkanları değerlendirmek birinci amacım. Çalıştığım kadro, Türkiye liglerinde bizi hedeflere taşıyacak bir kadrodur'' dedi.



Bazı futbolcuların pozisyonlarını değiştirdiklerini vurgulayan siyah-beyazlı takımın çalıştırıcısı, ''Yeni bir futbolcu kimliğiyle, tiplemesiyle onları kullanıyoruz. Alternatif isimleri 3-4'e çıkarırsak, önemli sorun yaşamayız. 18 kişilik kadroyla, 23-24 kişilik futbolcu grubunun yapacağını yapabilirsiniz. Önemli olan, birlikte olduğumuz grubun varsa sorunlarını ortadan kaldırmak'' diye konuştu.



''OYUN PLANIMIZ HÜCUM ÜZERİNE"



Denizli, oyun planlarını, öncelikle hücum üzerine kurduklarını dile getirdi.



Zaman zaman dörtlü savunma oynatarak, bu şekilde Gökhan Zan'a yer açıp açmadığı konusundaki soruyu Denizli, ''Birileri sizin adınıza fikir yürütürse, orada çelişki çıkar. Biz oyun planımızı öncelikle hücum üzerine kurarız. Yapmaya da devam ediyoruz. Savunmadaki görüntümüz dörtlü de olabilir, üçlü de, hatta bazı maçlarda ikili de oldu. Sahadaki görüntüyü yansıtabilecek futbolculara sahipseniz, zaman gelir üçlü oynarsınız, zaman gelir dörtlü oynarsınız. Gökhan Zan'a yer açmak için dörtlü oynamadık. Gökhan Zan her sistemi oynayacak bir oyuncu. Bu konuların üzerinde çok fazla duruluyor. Öncelikli olarak savunma programlayan bir takım değiliz. Daha çok hücumu programlayan bir ekibiz. Bu konular üzerinde durmuyoruz ama dert eden ve bunu irdeleyen arkadaşlar var. Merak etmesinler, dörtlü oynadığımız gün de olur, üçlü sahaya çıktığımız gün de...'' şeklinde yanıtladı.



SAĞLAM İLE KARŞILAŞTIRILMASI



Beşiktaş teknik direktörü, takımın eski çalıştırıcısı Ertuğrul Sağlam ile kıyaslamasının doğru olmadığını söyledi.



Futbolda kıyaslama yapılamayacağını savunan tecrübeli teknik adam, ''Birinin 5 haftası, birinin 6 haftası getirildiğinde sağlıklı bir sonuç alamazsınız. Ana hedef, ligin bütününde neler yapacağınızdır'' dedi.



Kayıp puan baremlerinin olduğunu vurgulayan Denizli, ''Bundan sonra da olacaktır. Bir takımın kayıp puan baremi sezon başında konulmuştur. O sezon içinde ona sahibiz. Düşündüğümüz kayıp puan bareminin dışına çıkmadığımız sürece hedefe varırız. Kayıp puanlar ligin sonuna kadar yaşanacaktır. Koyduğunuz puan limitini 13 haftada da bulabilirsiniz. Bu, barem bozulmuş demek değildir'' diye konuştu.



Kayıp ve kazanç kıyasına girmeyeceğini anlatan Mustafa Denizli, ''Takımın gittiği yola bakarım. Bu düşünceyle, ortaya koyduğumuz mücadele ve futbolla ne yapabiliriz, oraya baktığımda kayıp puana üzülürüm ama gelecek ile ilgili endişem olmaz. Bazı konular hariç, artılar her hafta daha fazla olmaya başladı. Takımın daha sonraki yol haritasında nerede olacağı önemli'' dedi.



Her takımın negatif ve pozitif yanlarının bulunmasının doğal olduğunu ifade eden Denizli, ''Sıfırlama imkanı yok. Saha dışındaki negatif durumla saha içindeki aynı değil. Saha dışındaki negatifliğimiz azalmaya başladı. Burada söylemeyeceğim negatifliklerimiz var. Söylemeyeceğim negatiflikleri, tespit ettiğim anda ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bir kısmını kaldırdık'' açıklamasını yaptı.



Bursaspor maçında 17 korner kazanılmasına rağmen bunların değerlendirilemediği hatırlatılarak yöneltilen soruya Denizli, ''Bizim tarafımızdan çok önemsenen bir konu. Antrenmanların önemli bir bölümünü bunun üzerine yapıyoruz. Bir takımın, bir maçta kullanabileceği kadar köşe vuruşu kazandık. Antrenmanlarda yaptığımız çalışmalarla maçta karşılaştığımız durumlar aynı olmuyor. Antrenmanlar genelde başarılı geçiyor, ama Bursaspor maçında benim ve oyuncuların dikkatini çeken, bu topların yerlerine ulaşmaması. Burada fazla tehlike yaratamadık. Bizim için düzeltilmeyecek bir konu değil. Önemli olan onları kazanmak. 20'nin üzerinde korner kazanan takımın bir golle mağlup olduğunu da biliyoruz. Takım olarak ortaya koyduğumuz mücadelenin, kazanma isteğinin hangi seviyede olduğu önemli. Bu konularda zaafımız olduğu gerçek. Son Bursaspor maçında yaşadık. Bunlar egzersizlerle, tekrarlarla gündemde tuttuğumuz konular. Çalışmaları çoğaltıyoruz'' yanıtını verdi.



BOBO'NUN PERFORMANSI



Denizli, performansıyla eleştirilen Bobo konusunda, ''Futbolcuları nerede, ne zaman kullanacağımı biliyorum. Bobo'nun hangi bölümlerde oynayacağı, onunla ilgili kararları etkilemez'' dedi.



Bobo'nun, dün olduğu gibi bundan sonra da en önemli silahlarından biri olacağını vurgulayan Denizli, ''Belli düşüncelerimiz var. Karar verici benim. Bütün kararlarımın, takımın ve futbolcuların lehine olması için çabalarım. Bobo'nun çalışmasından ve davranışlarından memnunum. Hedefe giden yolda herkesin katkısı olacak. Kimi 30 dakika, kimi 300 dakika, kimi de 500 dakika oynar. Kimin en büyük katkıyı sağlayacağını bilemem. Zaman zaman futbolcularımın dahi düşünmeyeceği şekilde bir takımı sahaya sürebiliyorum. Futbolcular bu uygulamaya alışacak ve kendini aktif durumda tutacak. Bu fırsatı verdiğimizde kullanamazlarsa, o fırsatı bir daha bulamazlar'' dedi.



Takımdaki her futbolcunun değerinin, kendisi için aynı olduğunu dile getiren Mustafa Denizli, ''Takım olarak öne çıkar veya geriye düşeriz. Hepsi aynı değerdedir. Milliyeti ne olursa olsun, onlar benim için aynı. Dış transferden gelenler bazı konularda farklı görüntüler verir. Daha fazla ön plana çıkarlar. Onlara görev verdiğimde hepsinden beklentim aynı. Başarısız olan bir futbolcumla ilgili hemen alternatif üretiyorlar. Ben futbolcumla ilgili kararı bir maçla vermem. Onu kazanmak için devam ederim. Bir hafta başarılı olan futbolcunun öbür hafta görev alması sabit fikri, benim düşüncemde olmadı'' şeklinde konuştu.



Son haftalarda eleştirilen bir başka futbolcu olan Delgado ile ilgili bir soru üzerine de Denizli, ''Delgado kendini eleştirecek bir şekilde konuşmuşsa, kendi analizini iyi yapıyor demektir. 90 dakikalık bir performansla değerlendirme yapmam. Kararı 90 dakika sonra vermiyorum. Bütün futobolcuların benim kafamda bir profili var ama her gün aynısını beklemek safdillik olur. Büyük takımlarda bu beklentileri karşılayamayan futbolcuların yerine, saha içinde alternatifleri çıkar. Biz belki bu alternatifleri üretemedik. Delgado gelmeden önce de geldikten sonra da düşüncem değişmedi'' açıklamasını yaptı.



''İLERİYE TAŞIMAK İSTEDİĞİM KONULAR BAŞKA''



Denizli, göreve geldiği günden beri kendisini üretkenlik konusunda tatmin etmeyen tek maçın, Kayserispor karşılaşması olduğunu dile getirdi.



Takımın hücum ve savunma anlayışından genelde memnun olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, ''İleriye taşımak istediğim konular başka. Ben mutluyum. Beşiktaşlılar'ın da mutlu olduğunu düşünüyorum. Kazanılacak bir maçı kazanamadığımız için hayıflanabilirler ama oynanan futboldan üzüntü duymazlar. Artılarımızı daha da çoğaltarak devam edeceğiz'' dedi.



Denizli, son haftaların başarılı ismi Gökhan Zan konusunda düşüncelerini ise, ''Sakatlık sorunlarıyla uğraşıyordu. Bizimle beraber olamadı. Çalışmalarını yakından takip ettik. Gökhan son yıllarda bu ülkede yetişen en iyi savunma oyuncularından biri'' diye açıkladı.