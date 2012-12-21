Umut Vakfı'ndan Obama ve Erdoğan'a mektup

Umut Vakfı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Barack Obama'ya bireysel silahlanmanın zorlaştırılması için mektup yazdı.

Umut Vakfı Kurucu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay, 14 Aralık'ta ABD'nin Connecticut eyaletinde yaşanan katliam için ABD Başkanı Obama'ya yazdığı mektupta, bireysel silahlanmanın zorlaştırılması için kendisinden cesur bir adım beklediğini belirtti.

Benzer içerikte bir mektubu da Başbakan Erdoğan için kaleme alan Çağatay, liderlerden ''bireysel silahlanmayı zorlaştırmaları'' talebinde bulundu.