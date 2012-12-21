T24 LogoT24 Logo
Gündem

Umut Vakfı'ndan Obama ve Erdoğan'a mektup

Umut Vakfı Kurucu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay bireysel silahlanmanın zorlaştırılması için Erdoğan ve Obama'ya mektup yazdı

21 Aralık 2012 09:03

Umut Vakfı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Barack Obama'ya bireysel silahlanmanın zorlaştırılması için mektup yazdı.

Umut Vakfı Kurucu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay, 14 Aralık'ta ABD'nin Connecticut eyaletinde yaşanan katliam için ABD Başkanı Obama'ya yazdığı mektupta, bireysel silahlanmanın zorlaştırılması için kendisinden cesur bir adım beklediğini belirtti.

Benzer içerikte bir mektubu da Başbakan Erdoğan için kaleme alan Çağatay, liderlerden ''bireysel silahlanmayı zorlaştırmaları'' talebinde bulundu.

ETİKETLER

erdoğanobamaumut vakfısilahlanma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24