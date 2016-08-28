Umut Vakfı’ndan kadın cinayetleri haritası; erkekler son 2 yılda 454 kadın öldürdü!

Umut Vakfı, "kadın cinayetleri"ni ayrıntılı inceleyerek bu konuda mücadele veren tüm örgütlere bir katkısı olması amacıyla "Kadın Cinayet Vaka'larının haritasını hazırladı.

Umut Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, vakıf Ocak ayı sonunda Türkiye'de 2015 yılında yaşanan ve basına yansıyan silahlı şiddetin bölgelere göre haritasını yayınlamıştı. Türkiye'de kadına yönelik şiddet olaylarına her gün bir yenisi eklenmesi ve toplu katliamlara dönüşmesi nedeni ile kadın cinayetleri haritasını da gündeme sunuyor.

Umut Vakfı'nın istatistiki çalışmalarına göre, 2015 yılında Türkiye'de 309'u silahlı, toplam 414 kadın cinayeti basına yansıdı… Bu cinayetlerde anne karnındaki 6 haftalık ceninden (yani daha hayata gözlerini açamadan kadın cinayetinin mağduru oldu) 85 yaşındaki kadın dahil olmak üzere, 414 kadın ve aile bireyi öldürüldü, kimisi ağır 91 kadın ve aile bireyi de yaralandı.

DHA'nın haberine göre, İstanbul en çok kadın cinayetinin işlendiği il olarak aynı zamanda Türkiye genelinin de birinci sırasında bulunuyor. Bu bölgede, 13 kadın cinayeti, 11 ölü, üç yaralıyla ikinci sırayı Kocaeli işgal ediyor. Bursa'da geçen yıl yedi "kadına şiddet " sebepli cinayet basına yansıdı, bu cinayetlerde 9 kişi öldü…

Genç kızlar, kadınlar sevgililerinden ya da kocalarından ayrılmak, boşanmak istedikleri, boşandıkları için öldürüldüler… Doğu illerinde ise genç kızlar, kadınlar "şaibeli intihar"ların kurbanı oldu. Yaralananlardan daha sonra ölen olup olmadığını bilinmiyor… 2015 yılında 55 koca da, karısını öldürdükten sonra intihar etti.

Özgecan'dan sonra 371 ölü

11 Şubat'ta Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşanan ve Türkiye'de büyük bir infial uyandıran Özgecan olayından sonra ise yıl sonuna kadar 373 kadın cinayeti yaşandı. Bu 373 kadın cinayetinde 371 kadın ve aile bireyi öldü, 72 kadın ve aile bireyi de yaralandı. Özetle, olaydan sonra yaşanan tepkiler nedeniyle kadın cinayetlerinde bir miat olması beklenen Özgecan olayı ne Türkiye için ne de Mersin için miat olamadı. 2015 yılında basına yansıyan 11 olayla Mersin'de kadın cinayetlerinin en çok yaşandığı illerden biri oldu.

2016'nın ilk ayında 40 kadın cinayeti gerçekleşti.

20 ilde kadın cinayeti yok

2015 yılında 20 ilde kadın cinayeti yaşanmadı. Bunlar; Artvin, Bartın, Batman (üç şaibeli kadın intiharı var), Bayburt, Bingöl, Burdur, Çankırı, Düzce, Gümüşhane, Hakkâri (bir şaibeli intihar var), Isparta, Karabük, Kilis, Muş, Niğde, Ordu, Sinop, Tunceli ve Yozgat.

Silahla işlenen kadın cinayetlerinde İstanbul ilk sırada

Silahla işlenen "kadın cinayetleri"nin haritasına bölge bölge bakıldıgında Marmara Bölgesi'nde basına yansıyandan 75 olay içinde, 34 olayla İstanbul en çok kadın cinayetinin işlendiği il olarak aynı zamanda Türkiye genelinin de birinci sırasında bulunuyor. Bu bölgede, 13 kadın cinayeti, 11 ölü, üç yaralıyla ikinci sırayı Kocaeli işgal ediyor. Bursa'da geçen yıl yedi kadın cinayeti basına yansıdı, bu cinayetlerde 9 kişi öldü.

Bölgelere göre...

Karadeniz Bölgesi'nde en çok kadın cinayetinin işlendiği il yine Samsun. Samsun'da basına yansıyan 10 kadın cinayetinde 10 kişi öldü, iki kişi yaralandı. Karısını öldüren iki koca da intihar etti. Akdeniz Bölgesi'nde 14 cinayet ile birinci sırada Antalya yer alırken Antalya'yı 13 kadın cinayetiyle Adana ve 11 olayla Mersin izliyor.

Ege Bölgesi'nde 19 olayla (ki daha fazla olduğu ileri sürülüyor ve aynı zamanda Türkiye genelinde İstanbul'dan sonra ikinci sırada) İzmir birinci sırada. Bu bölgede Manisa sekiz, Aydın ve Mugla'da altışar olayla dikkat çekiyor.

Orta Anadolu Bölgesi'nde 13 olayla Ankara birinci sırada. Seri tecavüzlere mahkemelerce uygulanan ‘iyi hal indirimleri'nin şaşkınlıkla karşılandığı, kadına şiddetin baskılarla intiharlara dönüştüğü Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde önceki yıllarla kıyaslandığında direkt "kadın cinayetleri" yok gibi… Ancak "şaibeli intiharlar"ı eklediğinizde rakamlar bir anda yükseliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde geçen Cuma günü katliamın yaşandığı Gaziantep, 14 olay 15 ölüyle birinci sırada bulunurken, Diyarbakır 13 olay, 13 ölü, iki yaralıyla ikinci, dokuz olay 8 ölü, 1 yaralıyla da Urfa ikinci sırada bulunuyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin lideri dokuz olay, sekiz ölü, bir yaralıyla Van gibi görünüyor. Malatya ve Elazığ'da dörder silahlı kadın cinayeti basına yansımış bulunuyor. Son iki bölgeden Batman da sadece üç, Hakkari'de ise bir şaibeli intihar dikkat çekiyor. Ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 2015 Kadın Hakları İhlalleri Raporu'nu basın toplantısıyla açıklayan İHD'ye göre ise bölgede 109 kadın öldürüldü…

En çok kadın cinayetinin yaşandığı 11 il

En çok "silahla kadın cinayeti"nin yaşandığı ilk 11 il ise olay, ölü-yaralı sayılarıyla şöyle:

1 – İstanbul 34 olay, 35 ölü, 6 yaralı, 8 koca intihar,

2 – İzmir 19 olay, 17 ölü, 7 yaralı, 3 koca intihar ve 1 koca intihar girişimi,

3 – Gaziantep 14 olay, 15 ölü, 2 yaralı, 2 koca intihar,

4 – Antalya, 14 olay, 9 ölü, 7 yaralı, 4 koca intihar,

5 – Diyarbakır 13 olay 13 ölü, 2 yaralı, 3 koca intihar,

6 – Kocaeli 13 olay, 11 ölü, 3 yaralı, 1 koca intihar,

7 – Adana 13 olay, 8 ölü, 7 yaralı

8 – Mersin 11 olay, 11 ölü, 4 yaralı, 1 koca intihar,

9 – Samsun 10 olay, 10 ölü, 2 yaralı, 2 koca intihar,

10 – Urfa Üçü şaibeli intihar 9 olay, 8 ölü, 1 yaralı,

11 – Van Beşi şaibeli intihar 9 olay, 8 ölü, 1 yaralı.

Kadın cinayetleri 2016'da da tüm hızıyla artarak sürüyor

Yılın ilk kadın cinayeti yılın ilk günü Osmaniye ve Aydın'da işlendi. Osmaniye'de boşandığı eşinin evini basan baba 28 yaşındaki kızını öldürdü, 5 yaşındaki kız torununu yaraladı. Aydın Didim'de ise eski koca çocuklarının bakımını konuşmak bahanesiyle evine gittiği altı çocuğunun annesi Sultan Sarı'yı (40) yanında getirdiği bıçakla öldürdü. Ve cinayetler bir ay boyunca son sürat sürdü. Erkekler ayrılmak isteyen, boşanan, boşanmak isteyen kadınlarla, onları korumak isteyen bazı aile bireylerini öldürdü.

Artvin'de imam kocanın altın bileziklerini vermediği için karısını asansör boşluğuna atarak öldürmesi, Isparta'da 85 yaşındaki kadını boğma, Aydın Didim'de eski kocanın döverek karısını yaralama olayı ile Elazığ'da boşandığı eşinin evine girerek katliam yapan "damat dahşeti" olayı dahil 28 ilde yaşanan 37'si silahlı 40 kadın cinayetinde, anne karnındaki 5 aylık ceninden 85 yaşındaki kadına kadar 41 kadın ve aile bireyi öldü, 12 kadın ve aile bireyi de yaralandı. Kocaları tarafından öldürülen kadınların yaş aralığı 19 ile 40 arasında değişirken para ve kolundaki bileziklerini isteyen torunu, oğlu vs. tarafından öldürülen üç kadının ise 62-73 ve 85 yaşlarında olması dikkat çekti. Sakarya Geyve'de barışmak üzere geldiği koca evinde intihar ettiği ileri sürülen 26 yaşındaki Sevim Gökçe ile Malatya'da 22 yaşındaki genç kadının tabancayla şaibeli intiharları da bu rakama dahil.

Ayrıca eşlerini öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan 12 koca ya da eski kocadan 10'u öldü, ikisi yaralandı… Ve kadın katliamları tanık olduğunuz gibi Şubat ayında da tüm hızıyla sürüyor. Hep beraber geçen Perşembe günü Gaziantep'te bir katliama tanık olduk… Sadece ayrılmak isteyen karısını değil, cinayet planını yaparak sekiz aile üyesini daha pompalı tüfekle katletti ve kaçtı adam.

Gaziantep katliamıyla aynı gün Ankara'da ayrıldığı sevgilisini öldüren adam sevgilisinin annesinin de ölümüne neden oldu. Ondan önce Bursa'da ayrıldığı sevgilisinin nişanlandığını öğrenen genç, nişanlısını öldürdü, onun nişanlısını yaraladı ve intihar etti. Keza Elazığ'da 24 Ocak günü boşandığı karısının ailesinin evine pompalı tüfekle sabaha karşı 05.30'da balkondan giren adam, 61 yaşındaki eski kayınpederini, 16 yaşındaki eski baldızını uykuda öldürdü, 29 yaşındaki eski kayınbiraderini de yaralayarak kaçtı.

2015 Ocak'ta daha azdı 2015'in silahlı olaylar istatistiklerine bakıldığında ise Ocak ayında basına, silahlı 26 kadın cinayetinin yansıdığı görülüyor. Bu cinayetlerde, toplam 27 kişi öldü (26'sı kadınlar), yine bir jandarma ve iki aile bireyi dahil altı kişi yaralandı. Üç de koca intihar etti.