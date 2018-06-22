Umut Sarıkaya'dan '24 Haziran' karikatürleri: Yeter, bir ilkokulun içine bu kadar kavram sıkıştırılır mı!

Karikatürist Umut Sarıkaya, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimlerine ilişkin olarak Naber Dergi'de bir karikatür yayımladı.

Derginin resmi Twitter hesabında da paylaşılan karikatür, sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeniyle karşılandı. Yüzlerce kullanıcı, söz konusu çizimi takipçileriyle paylaştı.

Karikatürde, 24 Haziran'a giden süreçte siyasiler tarafından yapılan propagandalara da gönderme yapıldı. Baş karakterin son olarak "Yeter... Yeter... Dayanamıyorum artık bu kadar strese... Bir ilkokulun içine bu kadar kavram sıkıştırılır mı dayanamıyorum gerçekten" dediği görüldü.

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