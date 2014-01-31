Umut Oran’dan Başbakan’a: Turkuaz Holding'in satın alınması için iş adamlarına talimat verildi mi?

Muzaffer Gençdoğan / Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan ile bazı bakanlar ve kamudan sıklıkla ihale alan bazı işadamlarına ait son telefon görüşmesi tapelerini Meclis gündemine taşındı. Oran, Başbakan Erdoğan’a, “Sabah-ATV satış koordinatörünüz Binali Yıldırım mıdır? Takip için Bilal Erdoğan’ı görevlendirdiniz mi?” diye sordu.

İstanbul Milletvekili Umut Oran, Başbakan Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesiyle, “21 Temmuz 2013 tarihinde Cengiz Koloğlu ile evinizde yaptığınız görüşmede Sabah ve ATV ile ilgili olarak ‘sıkıntıdayız, hallolacak bu iş’ demek suretiyle bu basın organlarının alınması yönünde sözlü bir talimat verdiniz mi? 21 Ağustos 2013 tarihinde sizin talimatınız doğrultusunda o dönem Bakanlık yapmakta olan Binali Yıldırım, İbrahim Çeçen ve Mehmet Cengiz’e Turkuaz Grubunun Cengiz, Kolin, Limak tarafından satın alınması için bir talimat vermiş midir? Sabah-ATV satışı için kurulan para havuzunun koordinatörü Binali Yıldırım mıdır?” dedi.

Umut Oran’ın önergesindeki diğer sorular da şöyle:

“3 Eylül 2012 tarihinde Ankara Ahlatlıbel’de bulunan sosyal tesislerde, Binali Yıldırım ile Mehmet Cengiz, Nihat Özdemir, Hayrettin Özaltın, Adnan Çebi arasında gerçekleşen buluşmada sizin talimatınızla Binali Yıldırım bu şahıslardan belli oranlarda para ödemelerini talep etmiş midir? Binali Yıldırım “kendilerinden istenen ödeme oranlarının çok önemsenmemesi gerektiğini, demiryolu ihalesini (İstanbul-Ankara Hızlı Trende tünel ihalesi) alarak zararlarını kapatacakları” yönünde kendilerine garanti vermiş midir?

Sizin talimatınız ve emirleriniz doğrultusunda para talep edilen bu şahıslara daha birçok ihale verileceği yönünde Binali Yıldırım tarafından verilen herhangi bir garanti bulunmakta mıdır? Bu şahıslara kamu ihaleleri verilmesi noktasında ayrıcalık tanınması yönünde bir yazılı veya sözlü talimatınız bulunmakta mıdır?

Turkuaz grubunun alınması için verdiğiniz talimatlar uyarınca, 424,4 milyon liralık vergi borcu Maliye Bakanlığı tarafından yapılan uzlaşma sonucunda sıfırlanan Cengiz İnşaat’ın sahibi Mehmet Cengiz’den 100 milyon, Nihat Özdemir’den 100 milyon, İbrahim Çeçen’den 100 milyon, Adnan Çebi’den 30 milyon, Hayrettin ve Nuri Özaltın’dan 20 milyon, Naci ve Celal Koloğlu’dan 100 milyon, toplam 450 milyon ABD Doları talep edilmiş midir?

Bu meblağı duyunca Celal Koloğlu’nun kriz geçirdiği, Mehmet Cengiz’in kendisine 3 adet tansiyon hapı verdiği, bu yaşananların tarafınızca iletilmesine rağmen istenilen parada herhangi bir indirime gidilmemesi yönünde bir talimatınız bulunmakta mıdır?

Sizin adınıza bu işi takip etmesi için oğlunuz Bilal Erdoğan’ı görevlendirdiniz mi, bu projenin kod adı “Mekke Projesi” midir, o tarihlerde sizin takip ettiğiniz Mekke’de gerçekleşecek, 15 iş adamının katıldığı hangi proje vardır?

İş adamlarının bu parayı kolayca ödeyebilmeleri için kendilerine birer kamu bankası olan Ziraat Bankası ile Halkbankası’ndan kredi açılması yönünde sizin veya ilgili bakanların vermiş olduğu bir talimat var mıdır? Kendilerinden 300 milyon ABD Doları talep edilen Cengiz – Kolin ve Limak Şirketlerinin sahiplerinin ihtiyaç duydukları nakdin bir kısmı verdiğiniz emir üzerine Binali Yıldırım’ın araya girmesi ile 2013 yılı Ekim ayında Ziraat Bankası’ndan mı ödenmiştir?

23 Ağustos 2013 tarihinde kurulan, sermayesi 380 milyon TL olan Zirve Holding’in Çalık Holding’e 1 milyar 100 milyon dolara satılan Sabah ve ATV gibi iki medya grubunu barındıran bir şirketi devralması, daha sonra da bu grupların size tahsis edilerek kullandırılmasına yönelik kamuoyunda var olan iddialara yönelik medyada yayınlanmış bir tekzibiniz bulunmakta mıdır? Tekzip etmemenizin nedeni nedir?”