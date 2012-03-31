Umut Oran'dan Başbakan'a soru önergesi

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara





CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, AKP hükümetleri döneminde bağımsız olması gereken TOKİ, TMSF, SPK, BDDK gibi kurumların Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve yakın çevresinin rant kapısı haline geldiğini söyledi. Erdoğan’a yakın olmayanların devlet ihalelerine giremediğini belirten Oran, Başbakan Erdoğan’ın lise yıllarından arkadaşı olan Aziz Torun’un sahibi olduğu Torunlar GYO’nun, Boğaz’ın en değerli bölgesi Beykoz’daki Paşabahçe Tekel arazisini 49 yıllığına 355 milyon TL karşılığında almasını örnek gösterdi.

TMSF 2. Başkanı Abdullah Demiröz ile THY Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Gerçek’in de Torunlar’a danışmanlık ve müşavirlik hizmeti verdiğine dikkat çeken CHP’li Umut Oran’ın, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesi şöyle.

-Abdullah Demiröz’ün 2 Şubat 2010 tarihinde TMSF Fon Kurulu üyesi ve Fon Kurulu 2. Başkanı olarak atanmasını müteakip ortağı bulunduğu DETAY Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. isimli şirketten istifa ettiği, ancak 1 ay sonra bu kez Ölçü Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’ne yüzde 49,96 oranında ortak olarak girdiği anlaşılmış olup, bu işlem 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 115. Maddesine açıkça aykırılık oluşturmaktadır.

-Abdullah Demiröz’ün 2 yıldan bu yana yasaya aykırı biçimde ticaretle uğraşması ve serbest meslek faaliyetinde bulunması karşısında aynı kanunun 114. Maddesi gereğince adı geçen şahsın Fon Kurulu üyeliğinin sona erdirilmesi yönünde herhangi bir girişimde bulunulmuş mudur?

- Abdullah Demiröz’ün 2010 yılı Mart ayında ortak olduğu Ölçü YMM A.Ş’nin Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş ile 2010 yılı için 18.000 TL + KDV karşılığı danışmanlık anlaşması yaptığı, 2011 yılında da bu kez 19.380 TL + KDV bedel karşılığı hizmete devam ettiği hususları Torunlar GYO A.Ş’nin faaliyet raporunda yer almaktadır. Ölçü YMM A.Ş’nin diğer ortağı ve aynı zamanda THY Yönetim Kurulu üyesi olan İsmail Gerçek’in de kurumsal danışmanlık hizmetinin yanı sıra Torunlar GYO A.Ş’de müşavir olarak görev aldığı ifade edilmektedir.

-Torunlar GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun’un çeşitli medya organlarında “TMSF’den bir yer aldık en iyi müşterisi olduk” şeklindeki beyanatı da yer almıştır. Bu iddialar çerçevesinde, Torunlar GYO A.Ş’ne hizmet satan Ölçü YMM ortağı Abdullah Demiröz’ün aynı zamanda anılan firmaya satış yapan TMSF 2. Başkanı olması ahlaken ve hukuken nasıl değerlendirilmektedir?

- Abdullah Demiröz’ün, danışmanlık yaparak menfaat sağladığı bir firmaya TMSF’deki kamu görevi sebebiyle varlık, menkul ve gayrimenkul satışı yapar bir pozisyonda olması etik açıdan doğru mudur?

- Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda arkadaşınız olan Aziz Torun’un Ekim 2010 tarihinde TMSF’den Kandilli’de bulunan, boğaza sıfır, 980 metrekare arsa içerisinde, 200 metrekare taban oturumlu, 950 metrekare kullanım alanına sahip, Clifton yalısını 11,5 milyon ABD Doları karşılığı satın aldığı kamuoyuna yansımıştır.

-Abdullah Demiröz’ün TMSF 2. Başkanı olarak göreve başladığı 2 Şubat 2010 tarihinden bugüne kadar Torunlar Grubu şirketleri veya ortakları TMSF ihalelerinden hangilerine katılmış, katıldığı bu ihalelerin hangilerini kazanmış, TMSF’den aldığı hangi varlıkların ödemelerinde herhangi bir aksama, gecikme, erteleme, öteleme veya yeniden yapılandırma işlemi yaşanmış veya bunlarla ilgili sözleşme şartlarında bir değişiklik yapılmıştır?

- 2 Şubat 2010 tarihinden itibaren Aziz Torun ve/veya sahibi olduğu şirketler, hangi kamu kurum-kuruluşlarından ihale aldı, bu ihalelerin her birisinin tahmini bedeli nedir?