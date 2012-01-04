Umut Oran’dan 14 milyonu sevindiren teklif







Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, lise ve üniversite öğrencilerinin şehir içi toplu ulaşım hizmetlerinden yüzde 50 indirimli, 60 yaş üstü yurttaşların ise ücretsiz olarak yaralanması için yasa teklifi hazırlayarak TBMM’ye sundu.



Oran’ın teklifinin bu haliyle yasalaşması durumunda; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün 2010 yılı verilerine göre Türkiye’deki 60 yaş ve üstünde 8 milyon yurttaşın yanı sıra 4,2 milyonu lisede, 2,1 milyonu üniversitelerde olmak üzere toplam 14,3 milyon yurttaş yararlanacak.



Oran, teklifiyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:



“Çeşitli kentlerde yaptığım üniversite ziyaretlerinde öğrencilerin neredeyse tamamı paso sorununa çözüm istedi. Bir kentteki üniversite öğrencisinin, memleketine gittiğinde okulunun bulunduğu kentin pasosunu kullanamaması ailelere ekstra yük getiriyor. Yaşlı vatandaşlarımız da bunca yıl çalışıp emeğini vermiş, artık emekliliklerinde rahat etme zamanları geldi. Hiç olmazsa eşini dostunu gidip rahatça görebilsin. Ankara’da öğrenciler paso için 24 TL, yaşlılar ise serbest kart için 70 TL ödemek zorunda. Artık buna bir son vermek gerekiyor”



Oran, “08/01/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal Ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin” gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:



“Anayasamızda yer bulmuş olan sosyal devlet ilkesi gereği, yıllarca hizmet ederek ülkemize katkı sağlamış vatandaşlarımızdan şehir içi ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerinde herhangi bir ücret alınmaması, bu yolla sosyal dayanışmanın hayata geçirilmesi, yaşlıların seyahatleri ve erişimleri önündeki engellerin kaldırılması ile Türkiye’de eğitim görerek, resmi kurumlardan öğrenci belgesi alan bütün öğrencilerin yurt çapında, yalnızca bu belge ile belediyeler tarafından sunulan toplu taşıma ve ulaşım hizmetlerinden indirimli olarak yararlanması, bu sayede kamunun bir vazifesi olan öğrencilerin sosyal imkânlarıyla, ulaşım haklarına yardımcı olmasının sağlanması amaçlanmaktadır.”

