Umut Oran: 'Yaşanacak bir Türkiye' diyerek oy istediysek yol arkadaşımız AKP olamaz

Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı, CHP’li Umut Oran, “7 Haziran bir milattır ve halkımız tüm partilere ‘Koalisyon yapın, uzlaşın’ mesajı verdi. #YaşanacakBirTürkiye diyerek oy istediysek, yol arkadaşımız ülkeyi yaşanmaz hale getiren AKP olamaz. Madem ki #OyVerinGitsinler dedik ve 27 milyon insanımız AKP dışındaki partilere oy verdi o zaman onları göndermek bizlerin, 3 partinin boynunun borcudur. AKP ile yol arkadaşlığına başlayacak partinin yapılacak ilk seçimde baraj altına çakılacağını söylemek için kahin olmaya gerek yok. CHP, oy oranı ve milletvekili sayısı düşen tek muhalefet partisi olma gerçeğiyle karşı karşıyadır. Acilen parti içi danışma mekanizmaları işletilerek solduyuya, ortak akıla ulaşılmalıdır” dedi.

7 Haziran bir milattır

Zete'den Hülya Karabağlı'nın haberine göre, seçim sonuçlarıyla ilgili olarak gelen sorular üzerine “7 Haziran’ın getirdikleri” başlıklı yazılı basın açıklaması yapan Umut Oran şunları kaydetti:

Çok önemli ve tarihi bir seçimi geride bıraktık. Evet 8 Haziran’da demokrasi ülkemize yeniden gülümserken, birilerinin tek adamlık, parti devleti, başkanlık hayali suya düştü ve bu zihniyetin estirdiği korku ve kibire dayalı siyaset anlayışı kabus gibi çöktüğü ülkemizin üzerinden uzaklaşmaya başladı. Son 4 günde dahi ülkede siyasi gerilim kalmadı, insanlar çok daha rahat ve mutlu, gülümseyerek dolaşıyor, hatta Saray sakini dahi ‘ben’ yerine ‘biz’ demeye başladı. 7 Haziran bir milattır ve halkımız sandık aracılığıyla büyük bir sağduyu ile tüm partilere önemli mesaj ve sorumluluklar verdi: Koalisyon yapın, uzlaşın!

AKP, koalisyonların büyüme oranlarına çıkamadı

Koalisyon hükümeti demokrasi kültürümüzün ve anlayışımızın onarılması ve yenilenmesi için bir fırsat olabilir. Aslında 2002-2015 arasında AKP iktidarı tek parti olmasına rağmen ülkemize istikrar getirmedi ve itibar kazandırmadı. Bu dönemde astronomik miktarda sıcak para girişine, rekor boyutta dış borçlanmaya ve cumhuriyet tarihinin en büyük özelleştirmesinin yapılmasına rağmen "büyüme oranı" % 4,7 de kalmıştır ve bu oran 2002 öncesi 80 yıllık büyüme oranının üzerine çıkamamıştır.

Koalisyon istikrarsızlık değildir

1950 yılında çok partili hayata geçen ülkemiz koalisyon ile ilk defa karşılaşmıyor. İlk koalisyon hükümeti CHP - AP arasında 1961’de gerçekleşti. 1950 - 2002 arasında 14 ayrı koalisyon hükümetleri görev yaptı. Bu dönemde yaşanan askeri darbeler, küresel ekonomik krizler, ABD ambargosu, Kıbrıs Barış Harekatı ve bu nedenle yaşanan sıcak savaş tehditlerine rağmen, büyüme-borçlanma-işsizlik-yoksulluk-cari açık gibi makro ekonomik göstergeler; son 13 yıldaki AKP iktidarıyla karşılaştırıldığında siyasi, sosyal, iktisadi açıdan ülkemizi daha fazla belirsizlik, istikrarsızlık ve itibarsızlık riskiyle baş başa bırakmamıştır. Yani koalisyon istikrarsızlık anlamına gelmez.

'Yaşanacak bir Türkiye' için AKP ile koalisyon asla yapılamaz

CHP de bugün koalisyonun parçası olabilir ama AKP ile asla koalisyon yapılamaz. Türkiye’yi yasaklar ülkesi haline getiren, Cumhuriyet tarihimizin en büyük yolsuzluk olayına batan, halkımızı yoksullaştıran, daha fazla demokrasi daha fazla özgürlük talep ettiği için gençleri sokakta öldürebilen, kadınları ve kız çocuklarını yaşamdan silen, evladını kaybeden acılı anneyi meydanlarda yuhalatan, kurumları parti devletinin siyasi propaganda aracı gibi çalıştıran, partimize, CHP’nin Genel Başkanlarına, yöneticilerine, asılsız, vicdansız, akıl almaz kumpaslar kurduran, havuz medyasıyla kara propaganda yaptırarak çamur attıran siyaset anlayışıyla CHP’nin koalisyon yapması aslını inkar etmek anlamına gelir. #YaşanacakBirTürkiye diyerek oy istediysek, yol arkadaşımız ülkeyi yaşanmaz hale getiren AKP olamaz. Madem ki #OyVerinGitsinler dedik ve 27 milyon insanımız AKP dışındaki partilere oy verdi o zaman onları göndermek bizlerin, 3 partinin boynunun borcudur.

CHP’nin AKP ile koalisyonu demek...

CHP’nin AKP ile koalisyonu AKP’nin bugüne kadar yaptıklarını kabullenmek ve AKP’yi meşrulaştırmak anlamına gelir, CHP’nin AKP ile koalisyonu AKP’nin yarattığı ekonomik enkazın ortağı hatta günah keçisi olunması anlamına gelir, CHP’nin AKP ile koalisyonu Saray sakini ve onun siyaset anlayışının ortağı olmak anlamına gelir, CHP’nin AKP ile koalisyonu partinin tabanından kopması anlamına gelir.

Koalisyon kültürünün kuvvetli olduğu İtalya ve Yunanistan örneklerine bakıldığında, daha fazla oy almış ve meşruiyet sıkıntıları olan sağ partilerle ittifak yapan sol partilerin süreç sonunda hep kan kaybettiğini görebiliyoruz, son örnek Yunanistan’daki PASOK’un yitip gitmesi ve Syriza’nın doğuşudur.

AKP ile yol arkadaşı olan baraj altına çakılır

7 Haziran sorumluluğu, içinde AKP'nin yer almadığı 3 partiye vermiştir ve ülkenin acilen normalleşmeye, 13 yıldır yaşanan yolsuzlukların, hukuksuzlukların teker teker hesabının sorulacağı günlere ihtiyacı vardır. Aksi takdirde AKP ile yol arkadaşlığına başlayacak partinin yapılacak ilk seçimde baraj altına çakılacağını söylemek için kahin olmaya gerek yok.

CHP beklediği oya erişemedi, danışma mekanizması işletilsin

Sonuç olarak CHP tek başına iktidara gelememiş ve hedeflediği, açıkladığı oy oranına ulaşamamıştır. Ana muhalefet partisi CHP, oy oranı ve milletvekili sayısı düşen tek muhalefet partisi olma gerçeğiyle karşı karşıyadır. CHP seçim sonuçlarını samimi, gerçekçi ve objektif biçimde değerlendirmelidir. Bu sonucun nedenlerinin saptanması ve nasıl yeniden bir iddia sahibi olunabileceği, en kısa zamanda ve en geniş katılımla masaya yatırılarak sol duyunun bir araya gelebileceği CHP Tüzüğündeki danışma mekanizmaları işletilmelidir. Ancak o zaman “değerlerimizi koruyup, ortak akıla” ulaşmış oluruz