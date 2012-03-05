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Umut Oran ve CHP’liler Aziz Yıldırım’ı ziyaret etti

CHP'li Umut Oran: Şike davasında da birçok insan hakkı ihlali yaşanıyor

05 Mart 2012 17:18

 

HÜLYA KARABAĞLI - T24/ Ankara

CHP İstanbul Milletvekilleri Umut Oran, Kadir Gökmen Öğüt, Celal Dinçer ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ı Metris cezaevinde ziyaret etti. Oran, “Şike davasında da aynı Balyoz, ODATV, Ergenekon davasında olduğu gibi birçok insan hakkı ihlali yaşanmaktadır. Aynı operasyon biçimi, dinle -servis et- suçla ve tutukla taktiği ile aynı odaklar tarafından ifa ediliyor. Biz de bu sürecin peşinde olacağız” dedi.

Oran 3 saat süren ziyaret sonrasında şunları söyledi:

Aziz Yıldırım’ı gayet sağlıklı, moralli ve güçlü buldum. Biz CHP olarak sureci başından itibaren takip ediyoruz. Şike davasında da aynı Balyoz, ODATV, Ergenekon davasında olduğu gibi birçok insan hakkı ihlali yaşanmaktadır. Ayni operasyon biçimi, dinle - servis et - suçla ve tutukla taktiği ile aynı odaklar tarafından ifa ediliyor. Biz de bu sürecin peşinde olacağız. Adil yargılanma ilkesine uygun bir yargılama ve insan haklarının herkes için korunmasını istiyoruz. Bunun sağlanması için de sonuna kadar mücadele edeceğiz.”

 

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