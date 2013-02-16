Umut Oran: Türkiye’de işsiz sayısı, 9 AB ülkesinin nüfusundan fazla

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran’a göre, Türkiye’de, umudunu yitirdiği için iş aramayanlar da dâhil 4 milyon 630 bine ulaşan işsiz var. Bu sayı, IMF’nin 2012 gerçekleşme tahminlerine göre, Danimarka, Finlandiya, Slovakya ve Norveç’in nüfus sayılarına yaklaşıyor. İrlanda, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya, Letonya, Estonya, GKRY, Lüksemburg, Malta’nın ise nüfuslarından fazla.

‘Gizli işsizlerle 8.7 milyon işsiz’

Oran, gizli işsizleri de eklediğimizde bu sayının 8,7 milyona ulaştığını belirtiyor. Oran “Türkiye’nin işsiz sayısı dünyada Gürcistan, Yeni Zelanda, Hırvatistan, Kongo, Lübnan, Kuveyt, Moldova, Uruguay, Ermenistan, Arnavutluk gibi ülkelerin nüfuslarını fazlasıyla aşıyor, Moğolistan’ın nüfusunun iki katı düzeyinde bulunuyor.” dedi.

‘Her beş gençten biri işsiz’

Sayılar üzerinden açıklamada bulunan Umut Oran, devamında şunları söyledi:

-Umutsuzlar hariç; 15-24 yaş grubunu kapsayan genç işsizlik oranı da yüzde 18.8’e ulaştı. Dar tanıma göre bile her beş gençten biri işsiz.

-Yine umudunu yitirdiği için iş aramayanlar dışındaki “resmi” işsizlerin 590 binini üniversite mezunları oluşturuyor. Üniversiteli işsiz sayısı son bir yılda yüzde 28.8 oranında net 132 bin kişi arttı. Bir yıl önce her 5 işsizden biri üniversite diploması taşırken, şimdi ise yaklaşık her 4 işsizden 1’ini üniversite mezunları oluşturdu.

-Çalışma çağındaki 55 milyonu aşkın nüfusun 25.3 milyonluk kısmı istihdamda. Bunun ise büyük bölümü tarım ve hizmetler sektöründe.

-Türkiye nüfusunun 27.2 milyonu işgücüne dahil değil. Bunların da 11 milyon 722 bin kişi ile en büyük bölümünü ev kadınları oluşturuyor.

Üniversite mezunlarının kendi içindeki işsizlik oranı yüzde 11.1’e çıktı

-Son verilere göre üniversite mezunu işgücü bir yılda 612 bin kişi artarak 5 milyon 327 bine ulaştı; istihdam ise 480 bin kişilik artışla 4 milyon 737 bin kişi oldu. Bunun sonucunda yüksek öğrenim görmüş işsizlerin sayısı bir yılda yüzde 28.8 oranında net 132 bin kişi artarak 590 bine ulaştı. Üniversite mezunlarının kendi içindeki işsizlik oranı, umutsuz olduğu için iş aramayanları dışarıda tutan dar tanıma göre bile yüzde 9.7’den yüzde 11.1’e çıktı.

‘Her 4 işsizden 1’i üniversite mezunu’

Beyaz yakalı işgücünü oluşturan üniversite diplomalıların toplam işsizler ordusu içinde bir yıl önce yüzde 18.9 olan oranı ise son verilere göre yüzde 22.4’e kadar yükseldi. Buna göre bir yıl önce her 5 işsizden biri üniversite diploması taşırken, son dönemde yaklaşık her 4 işsizden 1’ini üniversite mezunları oluşturdu.