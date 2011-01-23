Umut Oran: Ne zaman çağdaş yaşam desek, Arınç'ın aklına seks ve alkol geliyor

T24 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın, İzmir’de yaptığı, ’Hayat alkol ve seksten ibaret değildir’ açıklamasına Denizli’nin Karahayıt Beldesi’nden yanıt verdi.

Colossae Otel’de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Umut Oran, "Ne zaman çağdaş yaşam desek, sayın Arınç’ın aklına seks ve alkol geliyor. Açıklamalar kaygı verici, esefle kınıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 2 gündür Denizli’de bulunan Umut Oran, kaldıkları Colossae Otel’de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oran, Arınç’ın İzmir’de yaptığı ve tartışma yaratan, ’Hayat alkol ve seksten ibaret değildir’ açıklamasının kaygı verici olduğunu kaydetti. Umut Oran şunları söyledi:

"Çağdaş yaşam demek sanat, kültür, insan hakları, eşitlik, kardeşlik, özgürlük demektir. Ne zaman çağdaş yaşam desek, Sayın Arınç’ın aklına seks ve alkol geliyor. AKP’nin daha önce de İzmir ve sahillerle ilgili açıklamaları olmuştu. Arınç, son talihsiz açıklamasını da yine İzmir’de yaptı. Bu bölgeye yakıştırmalar getirildi. Açıklamalar kaygı verici, esefle kınıyorum. Arınç’ın çağdaş yaşamla ilgili açıklamaları maalesef endişe verici boyutta."



Başbakan'a da eleştiri

TÜSİAD’ın toplantısına katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğın’ın da gayrı ciddi davrandığını ileri süren Oran sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başbakan TÜSİAD toplantısında, ’Patronlar birleşsin otomobil üretsin’ dedi. Daha önce de bakkallar birleşsin market açsın demişti. Bu açıklamaları gayri ciddi buluyoruz. Lafla peynir gemisi yürümez, Başbakan yürütmeye çalışıyor. Başbakan Erdoğan iş dünyasına umut vereceğine, teşvikler ve destekler açıklayacağına, kaygı verici açıklamalar yapıyor. Dünya ekonomisi tehlikeli bir süreçten geçiyor. Başbakan, işsizlik ve ekonomik sorunlara çözüm bulacağına talihsiz açıklamalar yapıyor. Bunlar kaygı verici. İş ve aş yoksa sosyal barış olmaz. Denizli’de kapanan fabrikaların yerine icra mahkemeleri, cezaevi açıldı. Türkiye’nin sorunları çözecek ciddi bir hükümete ihtiyacı var."



