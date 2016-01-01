Umut Nöbeti’ni Yalçın Bayer ve Figen Atalay tuttu

MİT TIR'ları ile ilgili yaptıkları haber yüzünden tutuklanan gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül'in serbest bırakılması için Silivri Cezaevi önünde başlatılan Umut Nöbetini gazeteciler Yalçın Bayer ve Figen Atalay tuttu. Bayer, “Biz yankesicilik yapmadık, hırsızlık yapmadık, namussuzluk yapmadık. Haber ilkeleri çerçevesinde görev yaptı bu arkadaşlar” dedi.

Cumhuriyet’in haberine göre Silivri Cezaevi’ne gelen Yalçın Bayer ve Cumhuriyet Gazetesi Eğitim Editörü Figen Atalay, umut nöbetine başladı. Fırtınalı bir havada nöbet tutan Bayer, “Derler ki ‘Allah seni Trakya ayazında dondursun’ Şu anda eksi 4 dereceymiş. Gerçek bir ayaz var.” dedi.

2015’te çok acı tablolarla karşılaşıldığını belirten Bayer, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Çok suikast ve terör olayları oldu. Endişeli bir yıl geçirdik. 2016’da mutlu, acılarla karşılaştırmadan yeni bir yıl dileyelim. Buradaki arkadaşlarımıza destek vermek üzere geldik. Ama onlarla görüşme imkanı da bulamadık. Onların cezaevinden çıkmaları, aramıza tekrar katılmaları dileğinden başka yapabileceğimiz bir şey yok.

Artık bu iş Türkiye’den çıktı, uluslararası platformlara yayıldı. Oralarda neler olacağı konusunda iktidarın duyarlılık göstermesi, hukukun gereklerini yerine getirmesi gerekir. Biz yankesicilik yapmadık, hırsızlık yapmadık, namussuzluk yapmadık. Haber ilkeleri çerçevesinde görev yaptı bu arkadaşlar. Ama demek ki siyasi irade bunlardan hiç hoşnut değil. Yeni yılda bütün tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması dileğiyle.. 92 yıldan beri kahır çeke çeke bittik. Bayramlarımız öyle oldu, dini bayramlarımız öyle oldu, artık huzur içerisinde olmak istiyoruz. Herkese akıl fikir diliyorum.”

Tutuklu gazetecilerin yeni yıla cezaevinde girdiklerini hatırlatan Figen Atalay da, “Bundan dolayı çok üzgünüm, çok öfkeliyim. Tutuklu meslektaşlarımın yeni yılını kutluyorum. Yeni yılda meslektaşlarımızın özgürlüklerine kavuşması için daha çok mücadele etmemiz lazım. Artık izleyici olmaktan çıkıp elimizden gelen ne varsa yapmalıyız.” ifadelerini kullandı.