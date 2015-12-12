Umut Nöbeti’nde bugün Ceyda Karan var

MİT TIR’ları ile ilgili yaptıkları haber yüzünden tutuklanan gazeteci Can Dündar ve Erdem Gül için Silivri Cezaevi önünde tutulan ‘Umut Nöbeti’ni Cumhuriyet yazarı Ceyda Karan devraldı.

Umut Nöbeti’ni 12 Aralık 2015 (Pazar) günü, 11:00 ile 13:00 saatleri arasında; Ankara’dan nöbet için gelen 23. ve 24. Dönem TBMM Başkan Vekili, Gazeteci Uğur Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu ile Basın Konseyi Onur Kurulu Üyesi, Gazeteci Baki Özilhan; 13:00 ile 15:00 saatleri arasında da gazeteci Ceylan Özerengin tutacak.

Dünkü nöbette, gazetenin Reklam Tanıtım ve Halkla İlişkiler Genel Koordinatörü Ayşe Cemal, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Cemal Uşak, Başkan Yardımcısı Erkam Tufan Aytav, Mehmet Baransu’nun eşi Nesibe Baransu, Kazete Genel Yayın Yönetmeni Berrin Gürçay Dilekçi, eski TGS Genel Başkanı Ercan İpekçi, eski TGS ve Anadolu Ajansı çalışanları Tuncay Yıldırım, Metiner Erdem ile Hüsnü Erdem vardı.