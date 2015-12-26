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Umut Nöbetini bugün Cem Şenler, Sevda Kalkan, Nesrin Nas ve Ömer Şahin devraldı

Tutuklu gazeteciler için Silivri Cevaevi önünde nöbet tutuluyor

26 Aralık 2015 18:45

MİT TIR’ları ile ilgili yaptıkları haber nedeniyle Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’ndeki Umut Nöbeti bugün 25. gününe girdi. Nöbeti bugün opera sanatçısı Cem Şenler, Basın Konseyi Genel Sekreteri Sevda Kalkan, Eski ANAP Genel Başkanı Nesrin Nas ve Meydan Gazetesi Ankara Temsilcisi Ömer Şahin devraldı. 

Sevda Kalkan, umut nöbetinin gazetecilerin özgürlüklerine kavuşuncaya kadar devam edeceğini söyledi. 

Nesrin Nas, özgür basın olmadan halkların özgür olamayacağını belirterek, "Gerçek bir demokrasi gerçek bir hukuk devleti talebim olduğu için geldim" dedi. Nas, şu açıklamalarda bulundu:

"Buna ulaşmak içinde özgür bir basının olmadan olmayacağını bildiğim için geldim. Gazeteciler gazetecilik faaliyetleriyle ilgili tutuklanamazlar, hatta yargılanamazlar. Bu bir gazetecilik faaliyetidir. Gazetecilik faaliyeti doğrudan doğruya halkın haber alma ve halkın kendilerini yönetenleri denetleme eyleminin olmazsa olmaz aracıdır. Bunun için buradayım.” 

 

 

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