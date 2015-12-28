Umut Nöbeti'ni 27. gününde Alper Taş ve Koray Çalışkan devralıyor

MİT TIR’ları ile ilgili yaptıkları haber yüzünden tutuklanan Can Dündar ve Erdem Gül’ün tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nin önünde tutulan Umut Nöbeti’ni Alper Taş, Halis Yıldırım, Tülay Bilginer, Özcan Mutlu, Koray Çalışkan devralıyor.

Tutuklu gazetecilerin özgürlüklerine kavuşması ve halkın haber alma hakkı adına Silivri Cezaevi önünde tutulan, “Umut Nöbeti”ni 09.00 ile 12:00 saatleri arasında siyasetçi Alper Taş ile avukat Halis Yıldırım, 12:00 ile 17:00 saatleri arasında yazar Tülay Bilginer, 14:00 ile 17:00 saatleri arasında Almanya Federal Milletvekili Özcan Mutlu ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Koray Çalışkan devralacak.