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Umut Nöbeti’ni 13. gününde Tufan Türenç, Rıdvan Akar ve Fikret Ercan tuttu

Türenç: Hükümeti destekleyen gazetecileri de bu anlamlı eyleme katılmaya davet ediyorum

15 Aralık 2015 10:40

MİT TIR’ları ile ilgili yaptıkları haber yüzünden tutuklanan gazeteci Can Dündar ve Erdem Gül için Silivri Cezaevi önünde tutulan nöbetin 13. gününü Hürriyet Gazetesi Yazıişleri Müdürü ve Basın Konseyi Yüksek Kurulu Üyesi Tufanç Türenç, Hürriyet Gazetesi Yayın Direktörü Fikret Ercan ile gazeteci Rıdvan Akar devraldı.

Cumhuriyet’in haberine göre sabah saat 09.00’da Silivri Cezaevi önüne gelen Türenç ile Ercan sandalyelerinde oturarak Can Dündar ve Erdem Gül’e destek verdi. Burada konuşan Tufan Türenç, “Hapisteki gazetecilere yapılan haksızlıkları vicdanlarına sığdıramayan ve hükümeti destekleyen gazetecileri de bu anlamlı, etkin ve demokratik eyleme katılmaya çağırıyorum” dedi. Ercan da “Arkadaşlarımız sadece gazetecilik yaptıkları için tutuklular. Diğer suçlamalarla alakaları yok. Onlara moral ve destek için buradayız. Yanlarındayız, birlikteyiz” diye konuştu. Gazeteci Rıdvan Akar ise Türkiye’nin 12 Eylül askeri darbesinden bu yana söz ve ifade özgürlüğü konusunda en zor günlerini yaşadığını söyledi. Akar “Meslektaşlarımız Dündar ve Gül özgür olana kadar burada olmaya devam edeceğiz” dedi.

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