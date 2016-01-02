Umut Nöbeti’nde yılın ilk ziyaretçileri

MİT TIR’ları ile ilgili yaptıkları haber yüzünden tutuklanarak Silivri Cezaevi’nde gönderilen gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül’ün özgürlüğü için başlatılan Umut Nöbeti’ni yılın ilk Cumhuriyet Spor Müdürü Arif Kızılyalın, Eğitim-Sen’den Hüseyin Özev, İsmail Demir, Sevgi Yılmaz, TümBel-Sen’den Kadri Kılıcı, Hanefi Sağlam, Saadet Özsoy, Sadrettin Güler, SES ’ten Fadime Kavak ile Tüm Bel-Sen’den İbrahim Kudiş tuttu.

Cumhuriyet’in haberine göre sabah erkenden cezaevi önüne giden Arif Kızılyalın, “Aramızda tel örgüler, beton duvarlar olsa da onlarla aynı havayı solumak anlamlıydı, 2016’nın ilk saatlerinde. Nöbeti devrederken ‘umarım bir daha hiçbir gazeteci için meslektaşları cezaevi önünde nöbet tutmaz’ diye söylendim kendi kendime. Hele hele, sırf yazdığı doğru haber adına tutukluysa bu gazeteciler, insanın içi farklı acıyor” diye konuştu. Dündar ve Gül’ün, o haberleri, yanlış giden bir şeyleri düzeltme adına kaleme aldıklarını dile getiren Kızılyalın şöyle devam etti: “Devleti yönetenlerin de hukuk çerçevesinden ayrılmaması gerektiğini belgeleri ile ortaya koydular. Umut Nöbeti’nin bir neferi olarak, o haberlere imzamı atıyor ve ‘eğer Can Dündar ile Erdem Gül suçluysa, o suçun bir ortağı da benim’ diyorum” dedi.

Haklarımıza darbe

SES Şişli Şube Başkanı Fadime Kavak, tutuklu tüm gazetecilerin özgürlüğü için Silivri’de olduklarını söyleyerek şöyle devam etti: “Tutuklamalar, biz emekçilerin haber alma hakkının engellenmesine yönelik bir darbedir. Emek ve demokrasi mücadelemizde bağımsız ve özgür bir basının var olması çok önemlidir. Gazeteciler, özgürlüklerine kavuşana kadar bu nöbeti tutmaya devam edeceğiz.”

Eğitim-Sen İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı ve KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Hüseyin Özev de, “Bu durum, halkın haber alma hakkına yapılmış bir saldırıdır. Ülkemiz maalesef doğruları yazanların cezalandırıldığı bir ülke haline geldi. Biz emekçiler basın özgürlüğün önündeki bütün engellerin kaldırılmasının talep ediyoruz” diye konuştu. TümBel-Sen 4 Nolu Şube Başkanı Saadet Özsoy ise “Herşeyden önce bu ülkenin geleceği için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Demokratik, özgür, barış içinde bir ülkede yaşamanın özlemi içindeyiz ve bu; bizim mücadelemiz ile olacak” dedi.