Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’e destek amacıyla başlatılan Umut Nöbeti, 35. gününe girdi. Nöbeti 34. gününde RS FM’de “Bi De Bunu Dinle” adlı programın sunucusu ve “Bi De Bunu İzle” adlı internet sitesinin kurucusu Yavuz Oğhan ile Hürriyet Gazetesi muhabiri Şehriban Oğhan tuttu.

Cumhuriyet’in haberine göre Silivri Cezaevi önünde 34. gününü geride bırakan Umut Nöbeti’nde konuşan Yavuz Oğhan “Can Dündar ile uzun süren çok yakın mesai arkadaşlığımız, kaderdaşlığımız oldu. Erdem Gül ile aynı okuldan mezun olduk, yıllarca Ankara’da farklı kurumlarda haber kovaladık. İkisinin de ajanmatik bir davranışına şahit olmadım. İkisi de standardın üzerinde haber heyecanı yaşayan gazeteciler” dedi. Dündar’ın tutuklanmasının Gezi Parkı direnişi sırasında gösterdiği tavırdan kaynaklandığını vurgulayan Yavuz Oğhan, “Herkes biliyor ki Can, Gezi sürecinden itibaren hükümetin ve hükümet yetkililerinin damarına basacak haberler ve yorumlara imza attı. Tutuklanma gerekçesi bugün yaptığı haberden çok daha eskiye dayanan husumet” diye konuştu.

Şehriban Oğhan ise “Sevgili Erdem yılbaşı mesajında ‘duvarların arkasında ülkeden tecrit edilmiş olsak da varlığınız sayesinde 2016’ya yalnız girmedik’ diyor. Dışarıda umut devam ettikçe içeride de edecektir. Evet, hava soğuk ama Silivri’nin soğuk duvarları sizlerin buradaki varlığınızla ısınacaktır” dedi.

Nöbette bugün

Basın Konseyi’nin verdiği bilgiye göre Umut Nöbeti’nde bugünkü program şöyle:

* Saat 12.00-14.00 Cumhuriyet Gazetesi Editörlerinden Can Doker ve karikatürist Cihat Hazardağlı.

* Saat 14.00-16.00: Boyut Yayınları Genel Yönetmeni Bülent Özükan.