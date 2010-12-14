-UMUT BULUT'UN DALYA HEYECANI TRABZON (A.A) - 14.12.2010 - Ligde 98 golü bulunan Trabzonspor'un forvet oyuncusu Umut Bulut'u, bordo-mavili takımın ligin ilk yarısının son haftasındaki Kardemir Karabükspor ile yapacağı maç öncesi dalya heyecanı sardı. Ligde 9. sezonunu geçiren ve lig maçlarında bugüne dek 98 gol kaydeden bordo-mavili futbolcu, Kardemir Karabükspor maçında 2 gol atması halinde 100. gole ulaşacak ve ikinci yarıyı beklemeden bu hedefine kavuşmuş olacak. Atacağı iki golle ''100'ler Kulübü''ne girecek Umut, Türkiye'de genel olarak bu sayıya ulaşan 32. futbolcu olacak. -6. OYUNCU OLACAK- Umut Bulut, '100'ler Kulübü''ne girmesi halinde Trabzonspor forması giymiş futbolculardan bu unvanı elde eden 6. oyuncu olacak. Daha önce bordo-mavili takım forması giyen Hami Mandıralı, Fatih Tekke, Oktay Derelioğlu, Sergen Yalçın ve Hasan Özer '100'ler Kulübü'ne girmeyi başarmıştı. Umut, 100. golüne ulaşması halinde bu sezon Fenerbahçeli Alex De Souza'dan sonra ikinci kez '100'ler Kulübü''ne giren futbolcu olacak. -EN GOLCÜSÜ HAKAN ŞÜKÜR- Son yıllardaki adıyla ''Süper Lig''de geride kalan 52 sezonda en fazla gol atan futbolcu olarak Hakan Şükür tarihe geçti. Hakan Şükür, Türkiye'deki lig kariyerinde toplam 249 gol atarak, 2007-2008 sezonunda bu unvanı yıllar sonra Tanju Çolak'ın elinden almayı başardı ve listenin en başına yerleşti. Hakan Şükür'ü 240 golle Tanju Çolak, 219 golle Hami Mandıralı, 217 golle Metin Oktay, 200 golle de Aykut Kocaman izliyor. Hakan Şükür, Tanju Çolak, Hami Mandıralı, Metin Oktay ve Aykut Kocaman aynı zamanda lig tarihinde 200 gol barajına ulaşan 5 futbolcu oldu.