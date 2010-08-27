-UMUT BULUT TRABZON'DA KALDI TRABZON (A.A) - 27.08.2010 - Trabzonspor Yönetim Kurulu, Fransa'nın Toulouse Kulübünün kadrosuna katmak istediği Umut Bulut'u vermeyeceğini açıkladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Liverpool maçı öncesinde yaşanan gelişmeler üzerine transferi gündeme gelen Umut Bulut'un durumunun yönetim kurulu ve teknik heyet tarafından değerlendirildiği belirtilerek, ''Gelinen aşamada bu futbolcumuzun gönderilmesinin mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır'' denildi. Açıklamada, Umut Bulut'un bordo-mavili kulübün oyuncusu olmaya devam edeceği ve kendisiyle ilgili tasarrufun teknik heyet tarafından uygulanacağı kaydedildi.