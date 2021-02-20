Umut Bulut, Süper Lig'de tarihe geçti

Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Konyaspor'la karşılaşan Yeni Malatyaspor'da tecrübeli golcü Umut Bulut , Süper Lig kariyerinde 504. maçına çıkarak lig tarihinin en çok forma giyen futbolcusu oldu.

Süper Lig'in 26. haftasında Yeni Malatyaspor'un Konyaspor ile oynadığı maçın ilk 11'inde yer alan Umut Bulut, tarihe geçti.

Geçen hafta takımının Antalyaspor karşılaşmasında forma giyerek Oğuz Çetin'in 503 maçlık rekorunu egale eden 37 yaşındaki futbolcu, 504. kez sahaya çıkarak Süper Lig'de en çok forma giyen oyuncu unvanını elde etti.

2001 yılında profesyonelliğe adım atan Umut Bulut'un 17 sezonda şu ana kadar 163 golü bulunuyor.

Plaket verildi

Bulut'a, Kulüp Başkanı Adil Gevrek tarafından plaket verildi.



Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "Konyaspor maçıyla birlikte 504'üncü maçına çıkarak 'Süper Lig'de en çok forma giyen oyuncu' unvanını alacak futbolcumuz Umut Bulut'a karşılaşma öncesi kulübümüz tarafından plaket takdim edildi" denildi.