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Spor

Umut Bulut: Penaltı pozisyonunda topa vurduğumu zannediyordum

''İnşallah emin adımlarla devam ederiz''

11 Aralık 2017 01:00

Kayserispor'un kaptanı Umut Bulut 1-1 sona eren Beşiktaş maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

“Maça galibiyet için çıkmıştık, öne de geçtik. Sezon başından bu yana istikrarlı bir şekilde oynuyoruz, mücadele ediyoruz. İçeride çok iyi oynuyoruz. Taraftarımıza çok teşekkür ederim. Gerçekten bugün de bizi çok iyi desteklediler. İnşallah emin adımlarla devam ederiz."

Umut Bulut'tan penaltı yorumu

"Penaltı pozisyonunda ayağına da çarpmışım. Maç esnasında topa vurdum zannediyordum. Ama herkes penaltı diyordur, ben de penaltıydı diyebilirim

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