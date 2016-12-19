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Spor

Umut Bulut imkânsızı başardı!

Kayserispor'un Adanaspor'a 2-1 yenildiği karşılaşmada Umut Bulut, yanındaki arkadaşına pas veremedi

19 Aralık 2016 13:31

Spor Toto Süper Lig'in 15.haftasında Adanaspor'un Kayserispor'u uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 mağlup ettiği maça Umut Bulut damga vurdu.

Adanaspor kalecisi Mert Akyüz'ün kısa düşen vuruşu sonrası topu bir anda önünde bulan Kayserispor'lu Umut Bulut inanılmazı başardı.

Daha uygun pozisyonda olan Samba Sow'a pas atmak isteyen Umut pasın şiddetini ayarlayamayınca topu kornere gönderdi.

Farkı 2'ye çıkarıp rahatlama şansını harcayan Kayserispor bu pozisyonun dönüşünde beraberlik golünü yedi. 90+5'te de Cem Özdemir'in attığı golle Adanaspor'a mağlup oldu.

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Umut BulutKayserisporSamba Sow

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