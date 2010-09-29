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Spor

UMUT BULUT İLE COLMAN'IN SİFTAHI YOK TRABZON (A.A) 

29 Eylül 2010 13:56

-UMUT BULUT İLE COLMAN'IN SİFTAHI YOK TRABZON (A.A) - 29.09.2010 - Trabzonspor'da geçen sezon en fazla gol atan oyuncular Umut Bulut ile Arjantinli oyuncu Gustavo Colman'ın bu sezon henüz siftahı yok. Geçen sezon 11 golle bordo-mavili takımın en golcü oyuncusu olan Umut Bulut ile 9 golle ikinci sırada yer alan Colman, ilk 6 hafta boyunca oynadıkları maçlarda gol atma başarısı gösteremedi. Umut Bulut, geçen sezon ilk 6 haftada 3 kez, Gustavo Colman ise 2 kez rakip fileleri havalandırmışlardı. Trabzonspor'da 5. sezonunu yaşayan Umut Bulut ilk kez 6 haftayı golsüz geçirdi. Umut Bulut, ilk 6 haftalara bakıldığında 2006-2007 sezonunda 1 gol, 2007-2008 sezonunda 3 gol, 2008-2009 sezonunda 2 gol, 2009-2010 sezonunda ise 3 gol kaydetmişti. İki futbolcu, hafta sonu Beşiktaş'a gol atmaları halinde bu sezon ligdeki ilk gollerini kaydetmiş olacaklar.

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