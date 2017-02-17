Umut Bulut, Galatasaray'ı icraya verdi

Galatasaray’dan sezon başında Kayserispor’a giden Umut Bulut, ödenmeyen transfer alacakları için sarı kırmızılı kulübü icraya verdi. Bulut’un 1 milyon Euro tutarında alacağı olduğu bildirildi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Umut Bulut, 3 kez özel ricalarla Galatasaray’dan alacağını istedi. Her seferinde de senet verilerek ikna edildi. Ancak senetlerin karşılıksız çıkması üzerine Umut Bulut çareyi Galatasaray’ı icraya vermekte buldu.

Çetinçalı, Galatasaray yönetiminin Bulut’un icrası sonrası “Biz babası şehit olduğu için ona yardımcı olduk, acısı azalsın diye sözleşmesini uzattık. Galatasaray’ı icraya vermesi hepimizi şaşkına uğrattı” yorumunda bulunduğunu öne sürdü. Ancak haberde bu ifadenin kime ait olduğu belirtilmedi.