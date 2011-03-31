-UMUT BULUT EŞİNE 5 BİN LİRA ÖDEYECEK TRABZON (A.A) - 31.03.2011 - Trabzonsporlu futbolcu Umut Bulut'un evi terk ettiği gerekçesiyle eşine açtığı boşanma davasını reddeden mahkeme, futbolcunun eşine 5 bin lira nafaka ödemesine karar verdi. Trabzon Aile Mahkemesindeki duruşmaya, evi terk ettiği gerekçesiyle eşi Esma Bulut'tan boşanmak isteyen davacı Umut Bulut, katılmadı. Bulut'un avukatı Salih Cora, davalı Esma Bulut ile avukatı Selma Aslan ise duruşmada hazır bulundu. Davayı karara bağlayan mahkeme, eşinden 10 bin lira nafaka isteyen Esma Bulut'un talebini kısmen kabul ederek, futbolcu Bulut'un eşine aylık 5 bin lira nafaka ödemesine karar verdi. Mahkeme daha sonra Esma Bulut'un evi terk ettiğinin iddia edilmesine rağmen evi terk etmenin gerçekleşmediğini belirterek, Umut Bulut'un açtığı bu davanın reddine karar verdi. -ESMA BULUT'UN DAVASINA DEVAM EDİLECEK- Bu davanın duruşması sonrası aynı mahkemede, kendisini dövdüğünü öne sürerek eşinden boşanmak amacıyla dava açan ve 600 bin lira tazminat isteyen davacı Esma Bulut'un, davalı Umut Bulut'a açtığı ayrı bir davaya devam edildi. Bu davaya da davalı Umut Bulut gelmezken, futbolcunun avukatı Salih Cora, eşi Esma Bulut ile avukatı Selma Aslan hazır bulundu. Mahkeme bu davada ise eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. -OLAYIN GEÇMİŞİ- 28 Nisan 2008'de Esma Bulut ile evlenen Umut Bulut, eşinin evini terk ettiği iddiasıyla geçen yılın mart ayında boşanma davası açmıştı. Dava sonrası Umut Bulut, avukatı aracılığıyla Esma Bulut'a "eve dön" çağrısında bulunmuştu. Çağrının ardından 7 Ocak 2010'da Akçaabat ilçesi Yıldızlı beldesindeki evlerine dönen Esma Bulut ile Umut Bulut arasında tartışma çıkmıştı. Esma Bulut, Umut Bulut'un kendisini kendisini dövdüğü gerekçesiyle Trabzon Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Umut Bulut ise eşi Esma Bulut'u dövdüğü yönündeki iddiaları reddederek, bu iddiaların kendisinden nafaka alınması amacıyla ortaya atıldığını ileri sürmüştü. Trabzonsporlu futbolcu Umut Bulut'un eşi Esma Bulut'un iddiasıyla ilgili olarak başlatılan soruşturmada savcılık "takipsizlik" kararı vermişti.