-UMUT BULUT BOŞANDI TRABZON (A.A) - 26.05.2011 - Trabzonsporlu futbolcu Umut Bulut boşandı. Trabzon Aile Mahkemesindeki duruşmaya, eşinin kendisini dövdüğünü öne sürerek boşanmak isteyen davacı Esma Bulut ve avukatı Selma Aslan katıldı. Davalı Umut Bulut'un gelmediği duruşmada, avukatı AK Parti Trabzon milletvekili adayı Salih Cora hazır bulundu. Davayı karara bağlayan hakim, aile birliğinin temelinden sarsılması ve şiddetli geçimsizlik yüzünden çiftin boşanmasına karar verdi. Mahkeme, ayrıca, 600 bin lira tazminat isteyen Esma Bulut'un taleplerini kısmen kabul ederek, Umut Bulut'un boşandığı eşine 60 bin lira manevi, 80 bin lira maddi olmak üzere toplam 140 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Umut Bulut'un Esma Bulut'a 3 bin 500 lira aylık nafaka ödemesine hükmeden mahkeme, futbolcunun istediği maddi ve manevi tazminat taleplerini ise reddetti. Duruşma sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Esma Bulut, uzun bir sürecin ardından davanın sonuçlandığını belirterek, ''Uzun bir süreç, haklı olan kazandı. Hayırlısı olsun'' dedi. Umut Bulut ile Ankaragücü'nde oynarken tanıştığını, yaklaşık 1,5 yıl flört ettikten sonra nişanlanıp 6 ay sonra evlendiklerini ifade eden Esma Bulut, ''Birbirimizi severek evlendik ancak araya giren üçüncü kişiler yüzünden 1 hafta sonra ayrıldık'' diye konuştu. Üzgün olduğunu söyleyen Esma Bulut, ''Birbirimizi gerçekten severek evlenmiştik. Umut çok iyi bir insan ve iyi bir kalbe sahip, onun için kesinlikle kötü biri diyemem. Ancak başkalarının etkisi altında kalıyor, ailesi ve araya giren üçüncü kişiler yüzünden ayrılmak zorunda kaldık'' dedi. Umut Bulut, 28 Nisan 2008'de evlendiği eşi Esma Bulut'a evi terk ettiği iddiasıyla geçen yılın mart ayında boşanma davası açmıştı. Dava sonrası Umut Bulut, avukatı aracılığıyla Esma Bulut'a ''eve dön'' çağrısında bulunmuştu. Çağrının ardından 7 Ocak 2010'da Akçaabat ilçesi Yıldızlı beldesindeki evlerine dönen Esma Bulut ile Umut Bulut arasında tartışma çıkmıştı. Esma Bulut, Umut Bulut'un kendisini dövdüğü gerekçesiyle 600 bin lira tazminat istemiyle boşanma davası açmıştı.