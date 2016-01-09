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Spor

Umut Bulut boş kaleye gol atamadı, taraftarlar tepki gösterince oyundan çıkmak istedi

Teknik direktör Mustafa Denizli, çıkmak isteyen Bulut'un oyuna geri dönmesini istedi

09 Ocak 2016 23:47

Galatasaray'ın Karşıyaka ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında boş kaleye gol atamayan Umut Bulut, taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

Ziraat Türkiye Kupası maçında Karşıyaka'yla karşılaşan Galatasaray'un golcü oyuncusu Umut Bulut mücadelenin 75. dakikasında bomboş kale yerine topu dışarıya gönderince Türk Telekom Arena'da seyircilerin tepkisine maruz kaldı.

Bu tepkiler üstüne Umut Bulut kenara gelerek burnu kanadığı için oyundan çıkmak istediğini belirtti. Ancak Mustafa Denizli oyuncunun tedavisinin tamamlanmasını ve oyuna geri dönmesini istedi. 

 

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