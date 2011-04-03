-UMUT BULUT ''100'LER KULÜBÜ''NE GİRDİ TRABZON (A.A) - 02.04.2011 - Trabzonspor'un forvet oyuncusu Umut Bulut, Konyaspor'a attığı golle Süper Lig tarihindeki 100. golünü kaydetti. Karşılaşmanın tek golünü atan Umut Bulut, Ankaragücü ve Trabzonspor forması giydiği toplam 245. maçında 100. golüne ulaşarak ''100'ler kulübü''ne girmeyi başardı. Ligin 22. haftasında Manisaspor maçında attığı golle 99 gole ulaşan Umut Bulut, 4 haftalık bir dönemin ardından ''100'ler Kulübü''ne girerek dalya stresini de son vermiş oldu. Ligde bu sezonki 10. golüne ulaşan Umut Bulut, ''100'ler Kulübü''ne girerek Trabzonspor forması giymiş futbolculardan bu unvanı elde eden 6. oyuncu oldu. Daha önce bordo-mavili takım forması giyen Hami Mandıralı, Fatih Tekke, Oktay Derelioğlu, Sergen Yalçın ve Hasan Özer ''100'ler Kulübü''ne girmeyi başarmıştı. Umut, Fenerbahçeli Alex De Souza ve Antalyasporlu Necati Ateş'ten sonra bu sezon üçüncü kez ''100'ler Kulübü''ne giren futbolcu oldu. Ayrıca Umut Bulut, Süper Lig ''100'ler Kulübü'ne'' giren 33. futbolcu olarak tarihe geçti. Trabzonspor, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 105 gün sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. En son ligin 17. haftasında sahasında Kardemir Karabükspor'u 3-0 mağlup eden bordo-mavililer, böylece ikinci yarı sahasındaki 4. maçında galibiyetle tanıştı. Karadeniz ekibi,sahasında Ankaragücü ile 1-1, Medical Park Antalyaspor ile 0-0 ve Kayserispor ile 3-3 berabere kalmıştı. -BURAK'TAN ÖZVERİ- Trabzonspor'da Beşiktaş maçı burnu kırılmasına karşı oyunu sürdüren ve gol atarak takımın galip gelmesini sağlayan Burak Yılmaz, bu kez de başına darbe aldı. Başına bandaj yapılan Burak, 43. dakikada da müsait pozisyonda topu kaleye göndermeyerek, takım arkadaşı Umut Bulut'a aktarıp bu oyuncunun 100. golü atmasını sağladı. Ligde 4 haftadır dalya stresi yaşayan Umut Bulut, takım arkadaşının yardımıyla bu strese de son vermiş oldu. -PİOTR BROZEK, YİNE SAĞ BEKE- Trabzonspor'da devre arasında Wisla Krakow'dan gelen sol kanat oyuncusu Pawel Brozek, ikinci kez sağ bekte oynamak zorunda kaldı. Ligde Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada Serkan'ın kırmızı kart görmesiyle sağ bekte oynayan Brozek, bu kez de aynı oyuncunun 65. dakikada sakatlanmasıyla yine sol bekten bu mevkiye geçerek yerine görev yaptı.