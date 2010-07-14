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UMUT BALIK'A CİNSEL TACİZ YOK UŞAK (A.A)

14 Temmuz 2010 14:54

-UMUT BALIK'A CİNSEL TACİZ YOK UŞAK (A.A) - 14.07.2010 - Uşak'ın Eşme ilçesinde Yatılı Bölge İlköğretim Okulu'nda (YİBO) öğrenim görürken 23 Martta kaybolan ve olaydan 8 gün sonra okulun foseptik çukurunda cansız olarak bulunan Umut Balık'ın ölümüne ilişkin İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan kesin otopsi raporu tamamlandı.  Çocuğun ölümüne ilişkin hazırlanan kesin ölüm raporu tamamlanarak, Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.  Sürdürülen adli soruşturma dosyasına eklenen kesin otopsi raporunda, ilköğretim okulu öğrencisi Umut Balık'ın ölüm nedeni, ''foseptik çukurundaki muhtevaya uyumlu şekilde suda boğulma'' olarak belirtildi.  Yapılan kimyasal ve biyolojik analizlerde çocuğun vücudunda herhangi bir toksik madde bulunamadığı, cinsel taciz bulgusuna rastlanmadığının da kaydedildiği raporda, ölüm zamanının ise ''vücut yapısı, ölüm şekli, bulunduğu yer, mevsimsel şartlar ve nakil şekli gibi birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterdiğinden tespit edilemediği, bu konunun daha çok adli tahkikatla aydınlatılmasının uygun olacağı'' görüşüne yer verildi. 

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