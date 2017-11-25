Umurbey'de üretilen Japon armudu, kilosu 7 liradan tezgahlarda

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Lapseki İlçesi\'ne bağlı Umurbey Beldesi\'nde 6 yıldan bu yana üretilen Japon armudu \'Naşhi\', tezgahlarda kilosu 7-10 TL\'den yerini aldı. Beldedeki 6 üretici, yılda 20 ton Japon armudu elde ediyor.

Çanakkale\'nin şeftalisiyle meşhur olan Umurbey beldesindeki tezgahlarda artık Japon armudu yerini almaya başladı. Lapseki\'ye bağlı Umurbey beldesindeki üreticiler tarafından yetiştirilen Japon armudu, beldede cuma günleri kurulan pazarda satılıyor. Kilosu 7 ila 10 TL arasında satılan ve vatandaşların ilgi gösterdiği Japon armudundan, yılda 20 tona yakın bir rekolte elde ediliyor. Ağustos ayında toplanılan armutlar uzun ömürlü olması sebebiyle Umurbey Belediyesi\'ne ait buzhanede saklanıyor. Belde Belediye Başkanı AK Partili Sami Yavaş, pazarcılarla bir araya gelerek, tezgahlarda satılan Japon armudunu, alışveriş yapanlara tanıttı.

Başkan Yavaş,Japon armudunun 7 meyvenin birleşiminden oluşan, 7 değişik lezzeti hissettiren bol sulu bir armut çeşidi olduğunu anlatırken, \"Umurbey beldesinde 6 yıldır üretiliyor. Pazarı yeni olmasına rağmen talep gören bir ürün. Butik bir ürün haline geldi. Fiyatı da üreticiyi oldukça memnun ediyor. Umurbey\'de 6 üretici tarafından bu meyve yetiştiriliyor. Yılda ortalama 20 ton gibi bir üretim var. İlginç bir ürün olduğu için telefonla sipariş verenler bile var. Umurbey Belediyesi buzhanesinde uzun ömürlü saklanan bir ürün. Pazarda tezgahlarda yerini aldı. Fiyatı 7 ile 10 TL arasında değişiyor\" dedi.

Umurbey\'in şeftalisiyle ünlü olduğunu hatırlatan Yavaş, şöyle devam etti:

\"Umurbey; bölgenin şeftali ambarı. Meyve deposu Umurbey\'de çok çeşitli meyve yelpazesi bulunmakta. Butik olarak yeni çıkan ve gündeme gelen naşhi armuduna talebin de arttığını görüyoruz. Bu armudu ilk başta bir kişi yetiştiriyordu. Daha sonra uygun mevsim koşullarında verimli olduğu görülünce çiftçilerimiz, üreticilerimiz dikime başladılar. İnşallah ilerleyen günlerde şeftalinin de yanında alternatif bir meyve olarak \'naşhi\'yi, Japon armudunu da göreceğiz. Çanakkale\'de sadece Umurbey\'de üretiliyor.\"

Beldede 15 yıldır pazarcılık yapan Hüseyin Acar ise, Japon armudunun bölgede yetişmeye başlandığını anlatırken, tezgahta 7- 10 TL\'den Japon armudunu sattıklarını belirterek \"Tezgahlarda yeni bir meyve olduğu için vatandaşlar gelip Japon armudunu soruyorlar. Vatandaşa bu meyvenin özelliklerini ve lezzetini anlatıyoruz. 10 TL de olsa ilgi çeken bu armut çeşidini vatandaş alıyor\" dedi.

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