5 yıl önce bıraktığı köşe yazarlığına Gazete Duvar'da yeniden başlayan Umur Talu, "Şükür ekonomisinden çukur ekonomisine" başlıklı bir köşe yazısı kaleme aldı.

Yazısında, "Epey hayalle bol hayal kırıklığına saplanmış, öfkesine adres arayan ama her bir kuruşa şükretmekten vazgeçmeyen, korsana kızan ama korsanlığa kızmayan, dört bisküvinin eksilmesini hemen fark eden ama daha büyük eksiltmeleri muhtemelen ıskalamış, mütedeyyin bir taksi emekçisi"nden bahseden Talu, 'Taci Hocam' dediği taksi şoförünün kahvaltı olarak tükettiği bir paket bisküvi ve bir küçük suyun 1,5 liradan 4,5 liraya yükselmesinden yakındığını yazdı.

Talu, "En alttakilerde en alttaki olmadığı illüzyonunu yaratmanın en sağlam yolu, onlara başkalarının en altta, aşağı, aşağılık olduğu söyleyip durmak değil midir? Eğer alttaki isen, kendini üstün, gururlu, onurlu hissetmen için şart budur: Ama dinî, ama etnik, ama millî, ama erkek erkek, ama alttakilerden de olsa bir rütbe takarak. Onlara mülkiyet, takım aidiyeti, kendini iktidar parçası zannetmek, şahsını siyasî-ekonomik-kültürel muktedirlerin çok sevdiği bir yakını sanmak filan da eklenir. Sınıfsal olarak, servet olarak, arsızlık olarak, güç ve kudret olarak onlardan çok uzaklara yerleşenler ve bilhassa onların arasından da çıkıp o mertebelere kavuşan ve yapışanların merdiveni bu şekilde yükselir ve sağlamlaşır… İllüzyonun yarıldığı ve hakikatin başını uzattığı zamanlara kadar" ifadelerini kullandı.

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