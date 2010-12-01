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Umur Talu: 'ABD imparatorluğu'nun rezil belgeleri

“Reel sosyalizm” dandikliği, tamam, çöküşüyle güm diye ispatlandı.

01 Aralık 2010 02:00


Umur Talu
(Habertürk-1 Aralık 2010)


“Reel sosyalizm” dandikliği, tamam, çöküşüyle güm diye ispatlandı.

Kapitalizmin dandikliği başını alamadığı kronik krizlerle her gün kanıtlanıyor.

Emperyalizmin dandikliği ise, koca “Amerikan imparatorluğu”nun rezil belgeleri, “bilgi çağı kusmukları”yla orta yerde!

Aklı olan bir demokrasi de, “az gelişmiş ülke” de, tahakkümcü Sam Amca’nın bu pis yüzüne tükürmeli önce.

Ama biz affettik bile!

Müttefikliğin dandikliğine, dostluğun pespaye ikiyüzlülüğüne, diplomasinin sefil janjanlarına Yarabbi şükür diyerek!



***



“Alt” yapıda “Barcelona’ya saygı” olduğu için üst katta yerim dar.

Hükümet ABD’yi hemen hoş görüp, dedikodu ya da bilgi, ortaya serilenlere ıslık çalıp Wikileaks’i eteklikle suçlarsa, o taşlar da kronik böbrek sancısı yapar!

Hepsine açıklama getirmek zorundasınız Sayınım!

Yalansa yalan, eğriyse eğri, doğruysa doğru. Ak ya da akçalı; parçalı ya da paçalı.



***



Belgelerde “Büyükelçi Edelman vakası” var. Ne ona yaslanın hemen; ne onunla onca zaman kanka olduktan sonra şimdi yerin dibine batırın!

Benim için de “şahsi vaka” olduğundan özel yazı konusu yapmalıyım.



***



Belgeler bizim meslekteki kadim bir iğrençliği de ortaya koyuyor.

Raportör, muhbir, müttefik, danışman, papağan, minik kuş, kaynak, kaypak gazeteciler.

Aynen iktidarlara ve generallere arz ettikleri gibi; yabancı diplomatlardan, hatta muhtemel ajanlardan bilgi, haber kopartacağına, onları didikleyeceğine, bizzat onlara servis yapıyorlar!

İsimler silinmiş. Zorlarsanız, tahmin mümkün. “Gül’ü seven” de var; “diken”e katlanamayan da. İktidar yandaşı da var; general kâtibi de!

Bunlara aklınız, vicdanınız, bilgi-haber hakkınız emanet; onlar ruhlarını pazarlıyor!

Neymiş! “Çok etkili şahsiyetler” oluyorlarmış.

Gazeteciliğin “sızıntıları”; çevre kirliliğimizin yüzkaraları!

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