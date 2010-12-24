-UMUDUN MERKEZİ BAHÇEKAPI ANKARA (A.A) - 24.12.2010 - Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde vatandaşlar, en fazla İstanbul, bu ilde de Bahçekapı biletlerini tercih ediyor. Yılbaşı özel çekilişi için bastırılan biletlerin bugüne kadar 108 milyon liralık bölümü başbayi olan bankalar ve PTT'ye verildi. Bu kapsamda KKTC'ye de 2 milyon liralık bilet gönderildi. 190 milyon liralık bilet de şubeler kanalıyla bayilere dağıtıldı. Bayilerin 22 Aralık itibariyle sattıkları bilet tutarı da 125 milyon lirayı buldu. Başbayilere verilen biletlerin geri alınmadığı dikkate alındığında, İdarenin yılbaşı hasılatı şimdiden 233 milyon liraya ulaştı. Bir başka ifadeyle yılbaşı çekilişi biletlerinin yüzde 73'lük bölümü satılmış oldu. -EN FAZLA İLGİ İSTANBUL BİLETLERİNE- Bu arada Milli Piyango İdaresinin yılbaşı biletlerinin 122,5 milyon liralık bölümü, İstanbul'a gönderildi. Bunun 82,5 milyon liralık bölümü şubeler, geri kalan bölümü de bankalar ve PTT kanalıyla alındı. Şubelere verilen biletlerin 34 milyon liralık bölümünü Bahçekapı, 9,2 milyon liralık bölümünü Galatasaray, 17,3 milyon liralık bölümünü Aksaray, 22 milyon liralık bölümünü de Kadıköy şubesi aldı. İstanbul'da 40 milyon liralık bilet de başbayi bankalar ve PTT kanalıyla satışa sunuldu. İdare, Ankara'da da şubeler kanalıyla 30,5 milyon lira, bankalar kanalıyla da 8 milyon liralık yılbaşı bileti satışa çıkarıldı. İzmir'e şubeler kanalıyla gönderilen bilet miktarı, 21 milyon liraya yaklaşırken, bankaların da İzmir'e 1 milyon liralık bilet verdiği belirlendi. Şubeler aracılığıyla Adana'da 10 milyon 350 bin liralık, Bursa'da 6,5 milyon liralık, Gaziantep'te 6,3 milyon liralık, Antalya'da da 6,1 milyon liralık bilet satışa sunulurken, bu rakam İskenderun'da yaklaşık 4,5 milyon lira oldu. Bu şekilde Milli Piyangonun yılbaşı biletlerinin yüzde 41'i İstanbul'da satışa çıkarılırken, başbayilerden gelen biletler de dahil edildiğinde, bu ilimizde satılan biletlerin yarısını da Bahçekapı biletlerinin oluşturduğu belirlendi.