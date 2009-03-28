Umudun adı İsmail olsun

Helikopter enkazından ilk kareler

Cenazeler Ankara'ya getirildi

Yazıcıoğlu Salı günü defnedilecek

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Güçlükle ulaştılar

Bakan da inemedi

Ağabeyi teşhis etti

Sinir krizi geçirdiler

Otopsi yapıldı

Zorunlu iniş yapan Sikorsky kara saplandı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle helikopter enkazına görevlilerin ulaşması da büyük sorun oldu. Enkaza güçlükle ulaşabilen ekipler, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 4 kişinin cenazesini tahliye ederken İHA muhabiri İsmail Güneş bulunamadıKahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde düştükten 47 saat sonra bulunan BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beş kişiyi taşıyan helikopterin enkazına, olumsuz hava koşulları nedeniyle görevlilerin ulaşması da büyük sorun oldu.Enkazdan çıkarılan 5 cenaze, kimlik tesbiti ve savcıların incelemesi için Kahramanmaraş’a götürülürken, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, yaralı olarak telefonla 112 Acil Servisi arayan İHA muhabiri İsmail Güneş’in bulunamadığını açıkladı. Kazayı haber veren ve ayağının kırık olduğunu bildiren Güneş’in enkazdan ayrıldığını düşünen ekipler, bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.Çağlayancerit ilçesinden çarşamba günü havalandıktan sonra helikopterin Göksun ilçesi sınırlarında düştüğünün belirlenmesinin ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında, Döngel köyünden bir grup köylü ve korucu 47 saat sonra önceki gün Keş Dağı’nın Kanlıçukur mevkisinde enkaza ulaştı.İçişleri Bakanı Beşir Atalay enkazın bulunduğuna ilişkin açıklamasının ardından Keş Dağı’na ulaşım açısından en yakın nokta olan Kızılöz köyüne giderek çalışmaları koordine etmeye başladı. Dağcıların tabiriyle “lahanayı andıran” bir coğrafyaya sahip 2500 rakımlı Keş Tepe’ye Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvet Komutanlığı’ndan bir binbaşı komutasında 100 askerle sivil savunma ve gönüllü kuruluşlardan seçme 100 kişi cenazeleri indirmek için hareket etti. Özel birlikler, gece zaman zaman 2.5 metreyi aşan kar, tipi ve dondurucu soğukta güç anlar yaşadı.Enkazı bulan ve kurtarıldıktan sonra evlerine 03.30’da giden köylü ve korucular da 2 saat sonra Kızılöz köyüne götürüldü ve ekiplere kılavuzluk yaptı. Çalışmalar gece boyunca sürdü. Kızılöz köyünün yolu 7 kilometre kala jandarma tarafından kesilirken köye gazeteciler alınmadı, iş makineleri köyden enkaza yakın bir yere servis yolu açmak için çalışma yaptı. Ulaştırma Bakanlığı’ndan 3 kişilik kaza kırım ekibi de Kızılöz’e geldi.Atalay da, TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal, Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır da sabah helikopterle enkazın bulunduğu alana gitti. Ancak bulundukları helikopter enkazın bulunduğu alana iniş yapamadan Kızılöz’e döndü.Enkaza dün öğleden önce ulaşabilen DAK timleri, aralarında Yazıcıoğlu’nun da bulunduğu 5 kişinin cenazesini, kar yağışı, tipi altında enkazdan güçlükle çıkardı.Cenazeleri teşhis için Muhsin Yazıcıoğlu’nun Kızılöz köyünde bekleyen ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ve BBP MKYK üyesi Kemal Yavuz, helikopterle enkazın bulunduğu yere getirildi. Yazıcıoğlu, kardeşinin cenazesini teşhis etti. Teşhisin ardından cenaze, “Eşimin bulunduğu yerde olmalıyım” diyen eşi Gülefer ve kızı Firuze’nin de beklediği Kızılöz’e getirildi. Diğer cenazeler de helikopterlerle alındı.Köyde helikopterleri bekleyen Yazıcıoğlu’nun akrabaları ve partililer helikoptere ulaşmaya çalıştı. Helikopteri güvenlik çemberine alan askerle Yazıcıoğlu’nun yakınları ile partililer arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Yazıcıoğlu’nun yakınları sinir krizi geçirdi. Cenazeler daha sonra Kızılöz’den de alınarak Kahramanmaraş’a götürüldü.Cenazeler ve refaketindekileri taşıyan üç helikopter, art arda Kahramanmaraş 5. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı Kışlası’na indi. Bu sırada savcılık resmi araçları da Devlet Hastanesi’ndeki morg kapısı önüne geldi.Yazıcıoğlu ile dört kişinin cenazesi, buradan da otopsi için ambulanslarla Kahramanmaraş Devlet Hastanesi morguna getirildi. İncelemede, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun sağ femur başı (kalça) ve sol kolunun kırık olduğu, sağ kolunun göğsüne yapışık halde kaldığı saptandı. Pilot Kaya İstektepe’nin büzülmüş halde kaldığı, boyun kırığının yanı sıra başında darbeler olduğu görüldü.Cenazeler getirilirken çevre illerden takviye ekiplerle yollar trafiğe kapatıldı. Alperen Ocakları üyesi yaklaşık 60 kişi tekbir getirerek hastaneye geldi. Ambulansların morga gelişi sırasında kol kola giren Alperen Ocakları’na bağlı gençler, polis barikatını geçmek istedi.Yaşanan kısa süreli kargaşanın ardından ikna edilen gençler, çembere alınarak kaldırımda durmaları sağlandı. Hastane çevresinde özel harekât timleri ile çevik kuvvet geniş güvenlik önlemi alınırken morgun önü de kalkanlı polislerce kapatıldı.Ankara’dan Göksun’a gelen Özel Kuvvetler Komutanlığı’na ait Sikorsky tipi iki helikopter, uzman dağcı ekibini alarak enkaza doğru hareket etti.11.10’da enkaz bölgesine ulaşan helikopterler inişe geçerken, yeni yağan karlar, pervanelerin rüzgârıyla savruldu. Helikopterlerden biri, pilotunun savrulan karlar nedeniyle görüş mesafesini kaybetmesi sonucu zorunlu iniş yaparak kara saplandı. Kazayı yara almadan atlatan pilotlar ile dağcılar, diğer helikopter tarafından alınarak Göksun’a ulaştırıldı.Genelkurmay İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, “Helikopterimiz olay yerine iniş yaparken kaza kırıma uğradı. DAK timi ile helikopter pilotları kazayı yara almadan atlattı” dedi.