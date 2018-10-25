MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Danıştay'ın 'Andımız' kararının ardından başlayan tartışmaya ilişkin "Andımızın okutulması mümkün hale gelmiştir. Çözülme sürecinin en karanlık döneminde 'andımız' kurban seçilmişti. 'Ne Mutlu Türküm Diyene' seslenişi her yerden silinmiş ve kazınmıştı. Sonuç itibariyle çok yoğun itiraz ve tepkimizi dile getirdik, andımıza sahip çıktık" dedi Sözcü yazarı Bekir Coşkun AKP-MHP arasında önce af teklifi ardından da 'Öğrenci Andı' meselesi sonrası yaşanan gerilimi hatırlatarak, "Nelere umut bağlamadık ki. Şimdi, 'Devlet Bahçeli' diyorlar. Bence kış geldi, 'lahanaya' bakalım" değerlendirmesinde bulundu.

Bekir Coşkun, 'Devlet Bahçeli' için, '15 senedir AKP ile birlikte parlamenter cumhuriyeti yıkan adam' diyerek yazısında şu noktalara dikkati çekti:

"Nelere umut bağlamadık ki…

Dikkat edin; güvendiklerimiz arasında her şey var, CHP yok…

Şimdi…

'Devlet Bahçeli' diyorlar…15 senedir AKP ile birlikte parlamenter cumhuriyeti yıkan adama güveniyorsanız…

Bence kış geldi, “lahanaya” bakalım…"

Bekir Coşkun'un "Umudumuz Bahçeli’ye mi kaldı?" başlığıyla (25 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.